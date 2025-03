El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, blanqueó hoy que el Gobierno se centrará, mientras hace el ajuste sobre jubilados y sectores sociales, en trabajar para bajarles los impuestos al campo. En el marco de ExpoAgro, el funcionario señaló que van a seguir trabajando para "facilitarle la vida" a los productores. Y fue un paso más allá al decir que "en el ranking de baja de impuestos, el campo está arriba de todo”.

Esta situación se da justo cuando el campo empezó a presionar por la devaluación o bien la baja de retenciones a las exportaciones de soja, que fue promesa del Gobierno al sector y por ahora no se da de la manera en que el sector lo espera. Por esta razón, Caputo trató estirar las definiciones diciéndoles a los presentes en la exposición que "vamos a seguir en el rumbo en el que estamos, que es el de bajar el gasto y bajar impuestos para facilitarle el trabajo y la vida a los productores".

Caputo dio una conferencia junto a empresarios del campo, entre los que estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Del Pino, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y la senadora nacional Carolina Losada, entre otras personalidades.



Dentro de la sala, el ministro de Economía indicó que "no se van a desviar de este rumbo", van a "seguir por este camino" pero que "no se corrigen 20 años de desastre en uno solo". "Vinimos a sacarle el pie de la cabeza al sector privado", afirmó.

En línea con el campo, Caputo sostuvo que "se encuentra en primer lugar" en cuanto a baja de impuestos: "Haremos lo imposible por simplificarles la vida y hacerles más rentable el trabajo".

En este sentido, Carlos Castagnani, presidente de CRA, una de las cuatro patas de la Mesa de Enlace, habló del tema impuestos y marcó que el sector banca, pero quiere definiciones. "Creo que hay mucho trabajo por delante. El productor, si bien sigue con expectativa, tiene un poquito más de ansiedad”, destacó el dirigente rural.

"Vamos por todo"

A renglón siguiente, Caputo consideró que "los resultados se están viendo, y puso como ejemplo el récord en la exportación de carne vacuna (superando las 900 mil toneladas).Para finalizar, Caputo dejo un mensaje de esperanza para el sector, al asegurar que "lo mejor está por venir": "Los invito a invertir y permitirse soñar. Vamos por todo", se entusiasmó.

Por último, el funcionario concluyó que "no hay que perder la perspectiva y hay que valorar el cambio de rumbo. Recordemos dónde estábamos hace un año, en particular en el campo. No podíamos planificar, había una brecha del 200%, no se podía importar y la incertidumbre era total”, señaló el ministro de Economía en su discurso en el Centro de Agronegocios Pampero, de Expoagro.

Críticas del fuego amigo

En el mismo evento, que se desarrolla en la localidad bonaerense de San Nicolás, también hubo voces críticas. Una de ellas fue la del economista Carlos Melconian, quien afirmó que el Gobierno Nacional "no tiene un plan de estabilidad" en materia económica.

Melconian, quien fuera candidato a ser ministro de Economía, brindó una charla en el Foro Económico de la ExpoAgro, titulado: "Milei año II: ¿Cómo sigue esta película?".

En la misma, cargó contra el presidente Javier Milei: "Tiene la convicción de un Secretario de Hacienda, no de presidente".



También sostuvo que "se están emitiendo pesos" hace varios meses "a lo loco" por razones "benignas" y "virtuosas". "Si fuera cierto que el Presidente no emite, hoy la ExpoAgro no se realizaba. No digan que no se emite", precisó.

En la misma línea, Melconian -que había sido elegido en campaña para ser hipotético ministro de Economía de Patricia Bullrich- también indicó que la ruptura de cambio que trajo Milei "es una farsa". Sin embargo, coincidió en algo con el mandatario: "La obra pública no puede continuar así en la Argentina. Es un desastre", dijo el economista liberal.



Otro de los que fue crítico del Gobierno fue Elvio Eguía, presidente Federación Agraria Argentina (FAA), quien en diálogo con el portal sectorial Bichos de Campo, jugó fuerte y al asegurar que "la economía necesitaba una estabilidad, había que bajar la inflación y dar un clima de un poco más de confianza. Pero yo creo que tiene que haber una intervención virtuosa del Estado y es lo que no vemos cuando hay que salir a apoyar de alguna manera con infraestructura, contener a pequeños y medianos productores”.