Once frentes electorales se presentaron en el Tribunal Electoral Permanente de Jujuy para disputar en las elecciones legislativas provinciales a celebrarse el 11 de mayo próximo, ya que van desdobladas de las nacionales.

El gobernador Carlos Sadir convocó a las elecciones provinciales el pasado 31 de enero con el decreto 2700/25G.

El escenario electoral jujeño está atomizado. En 2023 hubo cinco frentes en las elecciones provinciales, este año serán once. Este año se repite la estrategia del exgobernador Gerardo Morales: adelantar elecciones y dividir a la oposición o profundizar las divisiones, a pesar del costo económico en una provincia endeudada y azotada ahora mismo por las inclemencias climáticas.

Jujuy aporta a la Nación cerca del 1,67% del padrón electoral. El mapa político local está desgastado, desmotivado y con grandes deudas financieras y sociales.

El oficialismo se presenta con nombre nuevo, Jujuy Crece, en reemplazo del ya tradicional Cambia Jujuy. Una novedad es que en estas elecciones el radicalismo va sin la pata peronista que venía acompañando a Morales desde 2015.

Por otra parte, la implosión es en el Partido Justicialista, que se encuentra intervenido, y las internas que se iban a realizar en marzo se postergaron para noviembre, de manera que ahora se presenta dividido en seis frentes, dos de ellos más grandes.

El PJ Jujuy viene de fracasos electorales desde 2015 sin lograr unificar conducción, y ahora está muy fragmentado. El detonante fue la reforma de la Constitución en 2023 que avanzó con la complicidad del diputado Rubén Rivarola. El atropello de la justicia provincial a dirigentes políticos, sociales y comunidades indígenas que se manifestaron en rechazo de esta reforma, produjo una grieta que marcó a varios sectores.

Si bien el PJ fue intervenido en 2023 después de la reforma, luego con la amnistía en 2024 nadie fue sancionado, y por ello los responsables de la reforma ahora fueron bendecidos por la ex presidenta Cristina Kirchner. Este sector peronista está identificado con los legisladores nacionales Leila Chaher y Guillermo Snopek. Rivarola, que votó el seguro provincial de salud (SEPROSA), el acercamiento con el oficialismo que luego Sadir vetó, hoy es el límite para varios dirigentes peronistas.

La presentación de Somos Más





Ante ese esquema, la senadora nacional Carolina Moisés juega por fuera del PJ, con el Frente Somos Más, ya que las internas no se dirimieron en las urnas. En 2023, la legisladora fue compañera de fórmula de Rivarola en la provincia, este año no alcanzaron acuerdos políticos. En este caso los sectores peronistas-kirchneristas no aprobaron que Moisés votara el RIGI y la suspensión de las PASO. Así, la dirigencia del PJ jujeño llegará dividida, con pocas expectativas de hacer piso y acceder a bancas.

Los interventores del PJ, Gustavo Menéndez y Aníbal Fernández, no lograron imponer “unidad hasta que duela” a pesar de reuniones y discusiones políticas.

En este sentido la agrupación Poder del Pueblo, de perfil peronista, cuestionó que el PJ intervenido no garantizó la participación en estas elecciones, sostuvo que no se incorporó a afiliados y tampoco hubo respuestas a una serie de notas. El 11 de marzo, día del cierre de la presentación de frentes y alianzas, la agrupación se manifestó en el partido y en el Tribunal Electoral.

Otra sorpresa es la participación de dos frentes electorales libertarios que siguen el lineamiento del presidente de la Nación, aunque tienen diferencias entre sí y además no acuerdan con los representantes nacionales por Jujuy, el senador nacional Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar. Por otro lado, hay un acuerdo de LLA Jujuy que logró personería jurídica, este ámbito tiene el apoyo de Karina Milei, que logró la unidad entre estos dos legisladores.

Por otro lado, se presentó el Frente Nuevo Jujuy, un espacio nuevo integrado por partidos, organizaciones sociales, comunidades indígenas que se conformó tras la resistencia a la reforma de la Constitución.

Cómo sigue el proceso

La próxima fecha importante en este proceso eleccionario será el 1° de abril, cuando vence el plazo para presentar listas de candidatos para cubrir 24 bancas titulares y 10 suplentes en la Legislatura provincial, más 144 concejales, entre titulares y suplentes, y 144 vocales de comisiones municipales, entre titulares y suplentes. Sumando los cargos que, se presentrán 322 candidatos.

Las bancas a renovar del oficialismo son 17, mientras que el PJ renuev 7. Estas son las bancas en juego este año. Actualmente, el oficialismo 31 bancas en la Cámara; el PJ tiene 12; el FIT, tres bancas y Primero Jujuy, dos bancas.

Para acceder a disputar las bancas, los frentes electorales tienen el desafío de romper el piso electoral del 5% del padrón electoral, que sería de 598.408 habitantes habilitados.

Presentados los frentes por estas horas el Tribunal Electoral procesa la documentación para su reconocimiento y avanzar con el proceso electoral.

El 22 de marzo hay otro vencimiento: los partidos políticos que participan deben obtener el reconocimiento definitivo.

En el Tribunal Electoral están inscriptos 30 partidos provinciales con personería definitiva, 24 partidos de distrito provincial con personería definitiva,76 partidos municipales con personería, 18 con personería en trámite, 12 con personería provisoria, de manera que son 160 los partidos que participarán de los comicios.

El secretario Electoral Alejandro Glück señaló que lo novedoso en estas elecciones será el padrón inteligente. "Esto es histórico, es decir que no habrá troquelado sino un autoadhesivo con código de barra único e irrepetible por cada elector que se pega en un cartón y es lo que se entrega al votante. De manera que no hay manera de fraguar”, explicó. Las boletas serán las tradicionales en papel.

Así quedaron los frentes

El frente oficialista Jujuy Crece está integrado por la UCR, Cruzada Renovadora, Encuentro Jujeño, el PRO, el Partido Socialista, GEN, Nuestro Tiempo, el Movimiento de Integración Originario, el Movimiento Indígena Andino, Conciencia, Acción por Jujuy, Alternativa Jujeña y una treintena de partidos municipales.

El campo peronista presentó seis frentes, con matices. El Frente Justicialista quedó integrado por el PJ distrito Jujuy, el Partido Por Jujuy, el Partido Jujuy Avanza, el Partido Celeste para Jujuy, el Partido para La Justicia Social, Kolina, Forja, Nuevo Encuentro, Libres del Sur, Partido Solidario, Partido Republicano, Alternativa Democrática Municipal, Partido Esperanza, Dignidad con Justicia Social y once partidos municipales.

El Frente Somos Más, también peronista, reúne a Arriba Jujuy, Podemos, Fuerza Popular, La OLA, Blanco de los Trabajadores, La Guardia, Miles, Igualar, Recuperación Sampedreña y Poder Comunal.

Los otros cuatro frentes son más pequeños. El Frente Primero Jujuy, liderado por el exvicegobernador y actual diputado provincial Carlos Haquim, irá con Primero Jujuy, Hacemos y Gana Jujuy.

El Frente Amplio, conformado por Siempre Jujuy, Instrumento Político para la Liberación y Juntos Tenemos Futuro.

El Frente Confiar en Jujuy, constituido por el partido Confiar y partidos municipales del interior.

Y el Frente de los Trabajadores Jujeños, integrado por el Partido de los Trabajadores Jujeños, el Partido Comunista y el Partido Propuesta Ciudadana.

Por su parte, la izquierda mantuvo la cohesión con la que viene presentándose en los últimos comicios. El Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FITU), integrado por el partido Nueva Izquierda, el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Partido Obrero.

Dentro de lo novedoso, se presentó el Frente por un Nuevo Jujuy, con el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Movimiento Comunitario Pluricultural y Haciendo otra Historia.

También de forma novedosa, se presentaron frentes del espacio libertario. El Frente Transformación Libertaria Jujuy, integrado por el Partido Pura Militancia y el Partido Libertario. Y el Frente Unir Liberal, integrado por el Partido Libertarios, el Partido Unir y Mi Jujuy.