Una jornada intensa se vivió ayer en Salta por el cierre de alianzas y frentes electorales de cara a las elecciones del 11 de mayo. El secretario electoral de la provincia, Pablo Finkelstein, informó que el Tribunal Electoral aceptó un total de nueve frentes y una alianza una vez que se venció el plazo para la presentación de frentes políticos.

El plazo era hasta las 20.30, y a pesar de que ningún espacio pidió prórroga formal para poder extenderse hasta las 00, durante la tarde prevalecieron las discusiones acalarodas en la búsqueda de acuerdos. Pasó en el PRO, que finalmente tuvo que ir en un frente propio.

El oficialismo del gobernador Gustavo Sáenz fue el único espacio que conformó la única alianza para los comicios de mayo. La denominaron "Por la unidad de los salteños" y está integrada por tres frentes: Peronista Salteño, Unidos por Salta y Si Salta Unida.

A su vez, el Frente Peronista Salteño quedó formado por los partidos Frente Salteño, Memoria y Movilización Social, Representar, el Movimiento Libres del Sur, Fe e Igualar. Se le sumaron las agrupaciones municipales: Podemos Tartagal, Democrática Comunal de Aguaray, Desarrollo Tartagal, Concordia Social de Salta, Crecimiento Solidario y Crecimiento Rosarino, ambos de Rosario de Lerma; Victoria Rosarina, de Rosario de Lerma y Victoria Nuestra, de Santa Victoria Este.

En tanto, el Frente Unidos por Salta está integrado por los partidos Primero Salta, del Trabajo y la Equidad, Renovador de Salta y Conservador Popular, junto a las agrupaciones municipales: Unidos por Cachi, Juntos por Cerrillos, Juntos por la Merced, Güemes Somos Todos, Frente por Metán Unidos, Nueva Fuerza La Caldera, Nueva Fuerza Vaqueros y Encuentro y Cambio. Tras la presentación se pidió incorporar mediante una nota a la Agrupación Municipal Juntos por Rosario y al Partido Salta Nos Une.

Mientras que el Frente Si Salta Unida está integrado por los partidos PAIS, Salta Independiente y Unión Victoria Popular, junto a las agrupaciones municipales Elige por Salta y San Lorenzo Elige.

La pelea por el peronismo

Si bien el oficialismo tiene en sus filas al Frente Peronismo Salteño, en el Tribunal Electoral se presentó otro frente con el mismo nombre. En este caso está compuesto por el Partido Justicialista, con sus interventores Sergio Berni y Luz Alonso, el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), y los partidos kirchneristas Frente Grande, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina y el Partido de la Victoria (PV). Se suman la agrupación municipal Aguaray y Federalista Popular Tartagal.

En el listado del Tribunal Electoral también figura el Partido Cultura Educación y Trabajo (CET), cuyo referente es Jorge Guaymás. Sin embargo, el sindicalista aclaró que aunque hubo un acercamiento con este espacio por "la obligación (que tenían) como movimiento obrero y de mi partido de escuchar", esa alternativa se desvaneció cuando supo que en el armado también estaba el diputado nacional Emiliano Estrada. "Había posibilidad, siempre y cuando no estuviera Estrada", insistió.

Guaymás dijo que el rechazo a integrar este Frente se dio por la reciente intervención al Partido Justicialista de Salta, que tuvo como principal partícipe a Estrada ante el Consejo Nacional del PJ, cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner. Aseguró que "la manera que lo han hecho (en referencia al armado del Frente) es un saco hecho a medida a Estrada, así que nosotros vamos a trabajar con partido propio y vamos a salir con todos los del movimiento obrero y sectores sociales que quieran acompañarnos", manifestó.

Ante la novedad de que se hayan presentado dos frentes con el nombre "Frente Peronista Salteño", el secretario electoral Pablo Finkelstein adelantó que en los próximos días el Tribunal correrá vista a los apoderados de ambos espacios para que modifiquen su denominación, por entender que la existencia de dos agrupaciones con idéntico nombre podría inducir a confusión entre los electores.

“Obviamente, tener dos fuerzas políticas con el mismo nombre va a generar confusión, lo cual no se permitirá. Se tomarán las medidas necesarias para corregir esta situación y garantizar que los salteños voten con claridad”, explicó el funcionario.

La pelea por el nombre no sería la única, ya que también hubo una disputa en torno al accionar del Partido de la Victoria (PV), con un foco central en el presidente del distrito Salta, Franco Hernández Berni, quien además es intendente de Tartagal. Esto se debe a que tras la intervención al PJ salteño se afianzó la idea de que el PV cerrara alianza con el Partido Justicialista, principalmente porque su presidente nacional es Sergio Leavy, allegado a CFK. Pero Hernández Berni es asociado directamente al saencismo.

Leavy dijo a Salta/12 que "el Partido de la Victoria está junto al Partido Justicialista que conduce Cristina Fernández Kirchner". Explicó que los miembros de la Comisión de Acción Política (CAP) que estaban autorizados por el Congreso para decidir dónde participar se inclinaron por amplia mayoría". Cinco de siete miembros apoyaron ir con el PJ. Por su parte, Hernández Berni expresó públicamente que "como presidente del Partido de la Victoria, como dirigente y como intendente de Tartagal" integrará el frente de Sáenz, aunque no podrá presentar el acta correspondiente desde el distrito que preside.

Pocos acuerdos

Quienes no pudieron llegar a un acuerdo fueron los miembros del PRO. La idea primera era integrar el Frente Juntos, que finalmente quedó formado por el Frente Plural (FP) y la Unión Cívica Radical (UCR). Matías Posadas, del FP, dijo a Salta/12 que el PRO no se sumó porque "hay un ala del PRO vinculada al senador (nacional por Salta, Juan Carlos) Romero, que generó las condiciones para no integrarse".

Horas antes, la que denunciaba públicamente era la referenta del PRO Inés Liendo: "Miguel Nanni (asociado a Romero) como siempre rompiendo todo tipo de acuerdos", afirmó. Actualmente el Partido está intervenido, función que cumple Leonardo Aguilar. Ante la falta de acuerdo se conformó el Frente Cambiemos Salta, con el PRO y la Agrupación Liberal Salta.

Por su parte, una rama de los libertarios que tienen como referentes a Alberto Castillo y a la influencer Alba Quintar, presentó el Frente Liberal Salteño por Salta libre, integrado por el Partido Federal Alternativo Regional Organizado (FARO), el Partido Autonomista y la agrupación municipal Movimiento de Integración Social (MIS).

En el mismo campo de la ultraderecha quesó solo el sello La Libertad Avanza, con los diputados nacionales María Emilia Orozco, Carlos Zapata y el parlamentario del Mercosur Alfredo Olmedo como referentes, y que participarán directamente como partido único. "Salimos solos, somos la única oposición, el gobernador compró todos los frentes", dijo Orozco a Salta/12.

Otro frente presentado es Salta va con Felicidad, integrado por el partido Felicidad y la agrupación municipal El Laborista Siempre Presente. El presidente del partido, Mauro Sabbadini, contó que fueron convocados por los interventores del PJ provincial para sumarse a ese espacio. Sin embargo, optaron por repetir el frente que presentaron en los comicios de 2023: "El frente pretende interpelar al campo nacional y popular, al peronismo, al progresismo, al humanismo, a los feminismos, desde un mensaje político que sea coherente y consistente", dijo Sabbadini.

También se presentó el Frente de Izquierda y de Trabajadores, compuesto por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Partido Obrero. El dirigente del PO, Claudio del Plá, sostuvo que van a "tratar de enfrentar un momento muy difícil, una elección extremadamente confusa, colonizada por el poder político. El que maneja al Estado (por Sáenz) ha colonizado a la totalidad de los partidos políticos, a excepción de la izquierda", aseguró.