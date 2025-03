“No es electrotango, es música electrónica cantada por tangueros clásicos”, define DJ Furia. DJ, bailarina y productora, Natalia Fures presentará este viernes 14 a las 19 Tecnotango en el Centro Cultural Paco Urondo (25 de Mayo 201). Más allá de presentar los tres singles que lanzó recientemente, la artista propone un show integral que incluirá bailarines de tango freestyle, vogue fem y, claro, también tango tradicional. “No uso bandoneones, quiero destacar las voces de los cantores y cantoras de la historia del tango e insertarlos en un ambiente nuevo para mí, apuntar al público raver”, plantea. Y a diferencia de sus años acumulados como DJ y organizadora de milongas, esta vez no está buscando necesariamente que los milongueros bailen sino generar “un puente entre dos culturas de la pista de baile”.

“Igual cuando empecé a conocer la cultura raver se me aparecían un montón de cosas en común con la cultura de los milongueros”, advierte. “En las dos hay personajes, se puede ver bien quiénes forman parte de la pista y la defienden”, señala. También, destaca, hay algo en torno a los vínculos de la pista, y entre salir de fiesta electrónica y salir de milonga.

“Una vez estaba sonando D’Arienzo y en el contrabajo marcaba ‘pum, pum, pum’ y ahí pensé ‘esto es re tecno’, un ritmo constante que agrupa un ritmo de baile. Y otra vez pinchando un tema de electrónica pensaba ‘acá podría aparecer alguien narrando cuestiones de la noche del tango’”. En esos cruces se empezó a gestar Tecnotango, que terminó de cobrar forma con un mecenazgo y la convocatoria de colegas bailarines como Laura Molina, David Samaniego, Mario Rizzo y Paulina Domínguez, la asistencia de Natasha Barbara, Anastasia Villan y Abril Greco, y las visuales de la artista suiza Yara Peretti. Además, agrega, de la coproducción del propio CC Paco Urondo.

Aunque Fures se metió al tango “de pebeta” y con un perfil muy tradicional, su desarrollo artístico la llevó primero a performar en shows de orquestas con propuestas actuales, a explorar nuevas opciones tangueras que habilitaran la perspectiva de género y el feminismo, y luego a cruzarse con la electrónica. “En esos momentos se abrieron mundos que incluían también orquestas y narrativas actuales, creo que tuvo que ver con una necesidad de encontrar algo que decir que me represente hoy”, reflexiona.

“Para mí la antesala de Tecnotango es Aporía, una obra que hicimos con Gero Dorkas donde ya había un DJ en escena que loopeaba un fragmento de un tango y le ponía un bombo en negras a un fragmento de ‘Toda mi vida’”, recuerda. “Me acuerdo que ahí ya en el vestuario empecé a ponerle tecno al tango, y algo interesante que me pasó con eso es que la estética raver me reconectó con el tango. Yo nunca me sentí cómoda con las pilchas tangueras tradicionales, y poder llevar la estética de la noche raver al tango me resultó súper interesante”.