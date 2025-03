Entre hoy y el domingo, el Ciclo Teatro Transgénico conoce su 18ª edición, con obras, humor y conversatorios; a partir de la organización de La Morada Teatro y David Peghinelli, con el aval del Centro de Investigaciones Teatrales (CIT) de la UNR y la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (ATIR). Todas las funciones serán en La Morada (San Martín 771) y comienzan hoy a las 21 con La Prudencia, dirección de Luciana Di Pietro; mañana en mismo horario con Últimos (Los más recientes en el tiempo), dirección de Alejandro Leguizamón; y el domingo a las 20 con Las chicas Materiales presentan: Glosario Posamoroso, dirección de Miguel Mango. Habrá invitados y actividades especiales (ver detalle más adelante).

“¿Por qué uno hace esto? Me parece que algunas personas tenemos muchas inquietudes, más allá de algo específico; yo me formé como actriz y siempre me interesó el teatro desde muchos otros ámbitos y aspectos; por eso también me he formado hasta teóricamente. Uno va buscando más herramientas, y particularmente, me parece que hay que enredarse, ¿no? Hoy se habla de redes y de que se tejen redes; a veces parecen frases hechas, pero no hay dudas de que es lo que más nos enriquece y nos hace perdurar, es lo que nos da herramientas para seguir avanzando y no quedarnos en lo propio”, comenta Mecha Núñez a Rosario/12.

“De esta manera surge Teatro Transgénico, en el año 2000, cuando yo todavía no estaba mucho en la organización, sino que fui convocada con una obra, a partir de las ganas de reunir obras que hablaran de las familias. Después, fue algo que quedó instalado en La Morada, y hasta tuvimos la oportunidad de hacer una edición en Posadas, en Misiones, porque yo soy de allá. La intención es ofrecer diferencias y variedades a los espectadores, y generar instancias para que entre los teatreros encontremos otros modos de producir y de concebir el hecho teatral. Esa es la premisa. En cuanto a lo económico, éste es el peor momento, porque no solo no se consiguen subsidios, sino tampoco ayudas o la posibilidad de algún apoyo. Este año contamos con el CIT, del cual formo parte, y que ya ha acompañado otras ediciones; junto al trabajo compartido con David Peghinelli, que es el otro organizador”, continúa Núñez.

Sobre la nueva edición, la organizadora distingue que, ante la participación de obras de agrupaciones nuevas, “nos dimos cuenta que podíamos hablar de las dramaturgias contemporáneas y sobre cómo se está produciendo teatro en este momento en Rosario; así surgió la idea de la charla que estará el domingo. Lo que a me resulta muy interesante también es la idea de convocar a Palo Arias, que tiene una experiencia de teatro en miniatura, Teatro Lambe-lambe, que sería casi de títeres pero es de objetos: sucede en un espacio muy reducido, como podría ser el de una caja, y consiste en una obra corta para un único espectador. Y otra invitada especial es Helen con H, el personaje que construye Luni Palazzo, alguien ya vinculada a la sala, donde da un taller, y es siempre interesante la empatía que este personaje genera con la gente. Tanto ella como Arias, estarán en el panel dedicado a la dramaturgia.

-Algo que tiene correlato con la Escuela de Espectadores.

-Hay como 60 escuelas de espectadores en el mundo, surgidas de esta idea de Jorge Dubatti. Y también es como una instancia extraña, porque no se trata de una escuela, y no hay una bajada de línea sobre cómo uno debe espectar; sino, al contrario, siempre se arranca desde la experiencia, desde qué le pasó al espectador o espectadora. Hubo una experiencia de Escuela de Espectadores en Rosario, que impulsó Julio Cejas hace varios años, y nosotros la retomamos desde el CIT en 2022. Nos pasaron cosas muy lindas, porque los elencos se sorprenden de lo que los espectadores tienen para decir; siempre pasa que uno no es consciente de lo que sucede y que, al revés de lo que muchas veces se supone, cosas que uno cree que nadie percibe, están ahí.

La programación del 18º Ciclo Teatro Transgénico está integrada por La Prudencia (hoy a las 21), dirección de Luciana Di Pietro a partir del texto de Claudio Gotbeter, con Maca Goicoechea, Alita Molina y Paula Luraschi. El sábado a las 21: Últimos (Los más recientes en el tiempo), idea y dirección de Alejandro Leguizamón, con Gabriela Bertazzo, Lucas Maggioni Lucas Vidoletti. Domingo a las 20: Las chicas Materiales presentan: Glosario Posamoroso, dramaturgia y dirección de Miguel Mango, con Ainés Arribalzaga, Cecilia Tesei, Julieta Peirone y Lucia Boero. El viernes, antes y después de las actividades, estará presente Helen con H de La Poseída Teatro; y el sábado y domingo, habrá funciones especiales de Lambe-lambe. Teatro Miniatura, por Palo Arias. Las actividades especiales incluyen una Sesión de Escuela de Espectadores sobre la obra La Prudencia, a cargo del CIT (el viernes a continuación de la función), y la mesa de diálogo: Dramaturgias propias. Las dramaturgias contemporáneas en Rosario (el domingo a continuación de la función), integrada por los elencos de las distintas obras.