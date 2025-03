Desde Río de Janeiro

En Brasil gobernamos bien, pero estamos perdiendo la lucha por la opinión pública. ¿Qué nos hace creer que somos un buen gobierno? El hecho de que abordemos el principal problema de Brasil: somos el país más desigual del continente más desigual.

Nuestro gobierno implementa un conjunto de políticas sociales como nunca antes en el país. No sólo políticas sociales, sino también un conjunto de medidas de ayuda a las personas con mayores dificultades. Entre ellas está la disminución del precio de los productos alimenticios.

Ves que la gente compra más cosas, que las tiendas están llenas de gente comprando. Está claro que existe una política que distribuye el ingreso. En Brasil hay casi pleno empleo. La situación más dramática continúa: el número de personas abandonadas, viviendo y durmiendo en las calles. Pero la gran mayoría de la gente no está en esa situación.

Sin embargo, por muy distorsionadas que estén las encuestas, a pesar del optimismo de la gente sobre el futuro de Brasil, la imagen de Lula no refleja eso. El líder político más importante de la historia de Brasil, el mejor presidente que ha tenido el país, no recibe el apoyo correspondiente de la opinión pública.

¿Por qué sucede esto? No se trata sólo de cambiar la persona responsable de la comunicación. El agujero es mucho más profundo.

¿Por qué estamos perdiendo la batalla de la opinión pública? ¿Por qué la gente no traduce la mejora de sus condiciones de vida en apoyo al gobierno, que es responsable de esa mejora?

Es evidente que esta transferencia no se produce. Compararlo con el pasado, con el gobierno de Bolsonaro, no funciona. La gente vive en el presente. Los más jóvenes, entonces, ni siquiera vivieron el gobierno de Bolsonaro.

Los medios de comunicación actúan como el principal sector de oposición al gobierno. Siempre distorsionan las noticias que son favorables al pueblo. Siempre tratando de encontrar o fabricar noticias u observaciones contra la imagen de Lula. Utilizan la encuesta de Folha que atribuye a Lula apenas un 24% de apoyo –real o no– como herramienta para transmitir la idea de que el gobierno, el Partido de los Trabajadores (PT) y Lula ya no son mayoría en el país. Los medios saben que, si no lograron destruir la imagen pública de Lula, la derecha no tiene ninguna posibilidad de volver al gobierno. Así que se dedican principalmente a eso.

La insatisfacción de la gente no parece satisfacerse con empleo e ingresos, que es lo que les proporcionamos. No basta con explicarles cómo el gobierno les proporciona esto.

Hay un sentimiento fuerte contra la política, que termina siendo contra el PT y Lula. Las acusaciones de corrupción calaron en un sector de la población, incluso sin prueba alguna. El encarcelamiento de Lula durante cierto tiempo parece, para este sector de la opinión pública, ser la aparente confirmación de la corrupción que los medios de comunicación intentan imponer sobre la imagen del PT y de Lula.

El PT lleva la peor parte de la ofensiva contra la política y el gobierno, aunque pone en práctica una política distinta en su contenido. No promueve el neoliberalismo. Por el contrario, hay que luchar de frente. Se enfrenta a la mercantilización de las relaciones sociales, incluidos el Estado y la política. La columna vertebral del neoliberalismo aún necesita ser destruida: la hegemonía del capital financiero especulativo en la economía.

Estas cuestiones exigen la formación de un grupo de análisis que produzca mensualmente abordajes sobre Brasil y el mundo, para abastecer a los activistas y a todo el campo democrático y popular.