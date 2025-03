La escandalosa interna oficialista en Diputados que desató el miércoles en el recinto una pelea a las trompadas entre dos diputados y un duro cruce verbal entre otras tres diputadas libertarias donde voló hasta un vaso de agua, continuó ayer por otras vías. La trifulca se desencadenó cuando la Cámara baja se disponía a tratar –a propuesta de Unión por la Patria-- el emplazamiento a las comisiones para eliminar las facultades delegas que el presidente Javier Milei obtuvo con la aprobación de la Ley Bases y la ratificación de las autoridades de la comisión de Juicio Político. Ante ello, desde la presidencia de la Cámara se buscó y logró hacer caer la sesión para que ambos proyectos no prosperaran. Ayer, dos de los protagonistas libertarios que fueron parte de la pelea a recinto abierto le apuntaron al libertario riojano Martín Menem por el escandaloso desenlace. "La Libertad Avanza (LLA) no tiene presidente de bloque, el que conduce a los diputados es Martín Menem. Él es quien provocó la patoteada. Me comí insultos durante cinco minutos y cuando me levanté, porque ya no aguanté más los agravios, se vio su mala intención de levantar la sesión. Fue un escándalo en la Cámara, le cabe toda la responsabilidad. Estábamos sentados tranquilos y nos vinieron a agredir. (Lisandro) Almirón junto a otros, vino con gritos e insultos, porque quería que nos levantemos", afirmó en un set de televisión Oscar Zago, que se había trenzado a las piñas con el diputado libertario Almirón. “Esta vez quedó en evidencia ante el recinto quien es el verdadero titiritero, que huyó como una rata. El verdadero mariscal de las derrotas. Parece que algunos quieren autoritariamente manejar las cosas a su antojo, por fuera de las instituciones, cosa que no me voy a prestar”, posteó en las redes sociales Marcela Pagano en clara referencia a Menem, que la desconoció como titular de la comisión de Juicio Político a pesar de ser propuesta y votada por LLA.

Zago aseveró que tanto Almirón como Lilia Lemoine, y los otros diputados que los insultaron, "recibieron órdenes" desde arriba para agredir: "Cuando me insultaron me levanté, quedaba en 128 (el número de diputados sentados en el recinto) y ahí (Menem) levantó la sesión", relató en una entrevista en A24. Zago, que se proclama como un incondicional de Milei, preside ahora el bloque del MID que funciona como aliado del Gobierno, tras ser eyectado como jefe de la bancada de LLA después del primer fracasado intento de aprobación de la Ley Bases y por disposición de la hermana presidencial y secretaria general de la presidencia Karina Milei y el propio Menem. Algo que Zago no olvida.

El MID dio quórum y respaldó que se avance en la conformación de una comisión investigadora del criptogate, y Zago volvió ayer a cargar contra el presidente de la Cámara baja. "Martín Menem está encubriendo a los responsables que estafaron al pueblo argentino. Hay que investigar quiénes son los que llevaron a estos hombres (como Hayden Davis) al Presidente de la Nación. Milei no es lo que algunos creen, está muy mal rodeado”, insistió en la entrevista y agregó: “Algunos dicen que el Presidente está dentro de esta banda de ladrones y no es así. ¿Cómo llegaron a la Quinta de Olivos estos nueve tipos? Es lo que no quieren que se investiguen. Alguno hizo plata con estos delincuentes, no tengo dudas. ¿Cómo puede ser que no haya responsables? Es una estafa".

También Zago le apunto a Menem sobre las consecuencias que podría acarrear para el Gobierno su negativa a reconocer a Pagano al frente de la comisión de Juicio Político: "No pueden desconocerla no entienden nada, es una anarquía. El vicepresidente primero de la Comisión de Juicio Político es Leopoldo Moreau (UxP). Lo van a terminar dejando a cargo a él", se lamentó en A24.

Tras el intercambio de insultos y trompadas del miércoles, Zago y Almirón iban a verse cara a cara nuevamente ayer en la reunión de la bicameral de Trámite Legislativo, que ambos integran en nombre del oficialismo. Pero el presidente de la bicameral, el senador libertario riojano Juan Carlos Pagotto, decidió a último momento levantar –sin nueva fecha-- la reunión en la que se iba a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 del presidente Javier Milei con que el Gobierno auto convalida un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Casa Rosada levante el pie del acelerador al no tener garantizada una mayoría para emitir un dictamen favorable en medio de la feroz interna oficialista. La suspensión evitó también la posibilidad de un nuevo round entre los diputados libertarios.

En el barro

La sesión del miércoles también reeditó una vieja rivalidad entre diputadas libertarias. Pagano junto a Roció Bonacci estaban sentadas en sus bancas para respaldar la propuesta de ratificar a las autoridades de la comisión de Juicio Político cuando desde la presidencia de la Cámara, Menem ya había lanzado el operativo para hacer caer la sesión. Lemoine actuó como fuerza de choque y se encargó de increpar a sus “compañeras” de bloque para que se levanten de sus bancas para vaciar la sesión de quórum mientras las filmaba con su celular.

Pero Lemoine no solo no logró el objetivo que se había propuesta con su actitud intimidatoria sino que recibió una airada respuesta de las otras diputadas. En medio de insultos y acusaciones mutuas, Bonacci le arrojó un baso de agua que tenía sobre su banca. La disputa escaló en medio de quienes intentaban separar y solo amainó cuando Menem decidió levantar la sesión y el foco del conflicto pasó a ser el reclamo de los diputados de UpX al titular de la Cámara.

La disputa entre la cosplayer y la ex periodista viene de larga data y ambas tienen comunicación directa con el Presidente, al que las dos profesan lealtad absoluta. Pero la relación se complicó más aun luego que Pagano fuera propuesta para presidir la comisión por el propio bloque libertario y votada por todos las y los diputados de otros bloques que integran la comisión. Entonces, desde el entorno íntimo presidencial reclamaron que alguien al que consideran más incondicional, como el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, hijo del “prócer” del liberalismo, ocupara ese lugar. Menem desconoció la conformación de la comisión y sus autoridades y su funcionamiento quedaron en un limbo desde hace un año.

Desde entonces, Lemoine –que se encolumnó con Menem y Benegas Lynch-- acrecentó sus críticas a Pagano y la pelea entre ambas atravesó las reuniones del bloque y las redes sociales. Zago, dijo ayer que habló con Pagano y ella le aseguró que "si la ratifican se va", pero es evidente que la quieren echar "por las malas", y agregó que, cuando la eligieron para presidir la comisión de Juicio Político, hicieron todo para que quede suspendido, como sigue hasta ahora. Pagano, en tanto, le apuntó a Menem con municiones de alto calibre a través de su cuenta de X: Aunque sin nombrarlo lo definió como “el verdadero mariscal de las derrotas”.