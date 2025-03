Leandro Capriotti, hincha de Chacarita, fue señalado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich uno de los organizadores de la marcha al Congreso del miércoles 12. En diálogo con la 750, el simpatizante dijo no tener relación con la movilización de jubilados e hinchas y ya presentó un hábeas corpus en la Justicia.

“Primero quiero contar quién soy. Tengo 44 años, soy abogado, hincha de Chacarita, socio desde los 10 años. Soy un laburante. Participo activamente en política. No convoqué, no participé, no accioné ni cometí ningún tipo de delito, y la verdad que la Ministra (Bullrich) me exponga a mí y a mi familia, de alguna manera se va a tener que hacer responsable”, sostuvo Capriotti.

En este contexto, señaló que realizará “una denuncia” y ya ha presentado un hábeas corpus para “protección” de su familia y de su persona, ya que sus hijas y él han recibido amenazas por las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación.

“No tuve ninguna relación con la marcha. Están mostrando una foto de una persona con una máscara que no soy yo”, cerró.









Qué dijo Patricia Bullrich sobre Leandro Capriotti

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reivindicó la represión de este miércoles a la marcha impulsada por jubilados, que contaron con un masivo respaldo de hinchadas, sindicatos y organizaciones sociales, y que terminó con heridos y más de 90 personas detenidas, incluídos niños que salían de la escuela.

“Fue una marcha organizada por patotas, barras bravas, agrupaciones de izquierda violentas, sectores que buscan la desestabilización de nuestro gobierno”, sostuvo la ministra en una conferencia de prensa que ella y su par de Defensa, Luis Petri, dieron sobre la asistencia que se le dará a las víctimas de la inundación en Bahía Blanca.

Como “prueba”, Bullrich mostró una foto de un hincha de Chacarita, a quien acusó de "ser el máximo organizador de la marcha" y “querer ser presidente” del club. La Ministra identificó a esta persona como Leandro Capriotti.









“Uno que estuvo, Leandro Capriotti, quiere ser presidente de Chacarita, es el máximo organizador de esta marcha, amigo y protegido de Barrionuevo, convocó y decidió convocar a las otras agrupaciones, vamos a ponerlo en la denuncia que presentaremos con la Ciudad”, afirmó Bullrich.