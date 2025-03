Un nuevo round tuvo lugar el miércoles pasado en la Cámara de Diputados entre el legislador de Unión por la Patria, Martín Soria, y su par de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. El exministro de Justicia le recordó a la representante libertaria una causa por tenencia de cocaína que tiene en Florida, Estados Unidos, y exhibió pruebas de ello en el recinto.

Retomando una fuerte discusión que ambos tuvieron el pasado 12 de febrero -cuando Villaverde utilizó su cuestión de privilegio para cargar contra la hermana de Soria y actual intendenta de General Roca, María Emilia Soria, por sacar rédito de la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia- el diputado remarcó: "Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia refiriéndose a un 'clan' y lamento que la parlamentaria no sea asesorada por sus pares".

Luego, fue directo al grano: "Muchos periodistas argentinos me preguntaban por qué hablé de narcotráfico en la última sesión, cuando también le respondí a la diputada de mi provincia". Para ese entonces, algunos legisladores de LLA comenzaron a irse del recinto, mientras Soria le hablaba al titular de la Cámara, Martín Menem.

"Tráfico de cocaína, de 400 a 150 kilogramos", leyó el legislador con una documentación en la mano y ante los murmullos que comenzaban a retumbar. Y siguió: "Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde con fecha del año 2002, con identificación del caso 58-58- 2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, departamento de aplicación de la ley OA" y la descripción del delito era "tráfico de cocaína".

Tras enumerar estos datos, Soria lamentó "tener que mostrar estas cosas de un miembro de esta Cámara o de una diputada, pero como me ataca personalmente cada vez que puede, no sé qué problema tiene. Pero también dije que esta diputada tiene problemas con la justicia actualmente, no solamente con el narcotráfico".

El exintendente de Roca aportó aún más información e hizo referencia a otras causas que estarían en trámite en la justicia rionegrina que tendrían como protagonista a la libertaria: "Avanza causa contra la liberal Villaverde por estafas", leyó Soria mencionando al diario que publicó la nota sobre el expediente en trámite, además de referirse a las denuncias por venta de terrenos en Las Grutas, en Río Negro. Por último, como si fuera poco, se refirió a una causa del año 2017, tramitada por un juzgado Federal que ordenó un allanamiento por lavado de dinero, que también involucra a Villaverde.