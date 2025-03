En una atípica postal del estadio del club Provincial colmado de mesas redondas con gente debatiendo el futuro se realizó ayer sábado el capítulo Rosario de “La Constituyente de la Gente”. La iniciativa de Más para Santa Fe que encabeza el concejal Juan Monteverde es un espacio de participación directa para debatir la reforma constitucional que ya tuvo citas en Venado Tuerto y Reconquista, y continuará en Rafaela y Santa Fe.

El marco político de la actividad lo dio Juan Monteverde, quien encabeza la lista de una amplia y diversa unidad que se construyó en la provincia entre Ciudad Futura, el peronismo y distintos sectores sociales, gremiales y políticos. En su discurso, Monteverde comenzó solidarizándose con los jubilados reprimidos en el Congreso de la Nación. “Hoy está más claro que nunca que lo que divide a la política es democracia o autoritarismo. Las imágenes que vimos el otro día lo confirman: si llegamos al extremo de ver al Estado pegándole a nuestros jubilados ya no hay espacio para ser indiferente. La unidad que logramos construir en la provincia es para ponerle un límite a eso. Ponerle un límite a un presidente que humilla a nuestros viejos y también a un gobernador que humilla a nuestros docentes”.

La gente se acercó a debatir propuestas sobre la reforma. Crédito: Sebastián Vargas





A continuación, el concejal rosarino que estuvo a sólo 7 mil votos de ganar la ciudad en 2023 explicó los alcances de la unidad conseguida para las elecciones de constituyentes: “La mayoría de los santafesinos y santafesinas no están de acuerdo con el rumbo violento y excluyente por el que están llevando a nuestro país. Por eso construimos una amplia unidad con los que pensamos igual, con los que pensamos parecido pero también con los pensamos distinto. Porque sabemos muy bien qué es lo que tenemos enfrente. Y quiero ser claro en esto: hoy todos los que dividen están facilitando el plan de Milei. Los que presentan listas por afuera pensando más en su carrera personal que en cómo la está pasando la gente, le están facilitando la represión a Bullrich y le están allanando el camino a Pullaro para que siga quitando derechos”.

Monteverde aseguró además: “Todos los días cuando prendemos el televisor nos indignamos con una barbaridad nueva que hace o dice el presidente, y nos angustiamos y nos da más bronca porque parece que no pasa nada, que no hay reacción. Y no es porque nadie esté haciendo nada. El problema es que están los diputados por una lado haciendo su esfuerzo, los sindicatos y movimientos sociales por otro haciendo el suyo. Si cada uno lucha solo nos van a ir ganando de a uno. Pero cuando nos juntamos, como ahora, nos hacemos más fuertes. Y juntos sí podemos dar vuelta esta historia”.

En otro pasaje de su discurso Monteverde contrastó su proyecto de unidad con los valores que defiende el gobierno nacional: “Si tenemos un presidente que dice que al que piensa distinto lo va a perseguir hasta el último rincón, nosotros proponemos ir a buscar al que piensa distinto pero para convocarlo, sumarlo y encontrar lo que tenemos en común. Si desde la cúspide del poder nos proponen verticalismo y violencia, nosotros le respondemos con horizontalidad y compañerismo”.

Monteverde valoró la masiva participación con que contó la jornada en Rosario: “Llegó el momento de unirnos más, de escuchar más y de hacer más. Por eso para organizar la Constituyente de la Gente nos inspiramos en una hermosa experiencia histórica de nuestro pueblo: cuando el general Perón, a la hora de encarar el segundo Plan Quinquenal, convocó a todos los argentinos a enviar cartas con sus propuestas, sus necesidades y sus proyectos. Así llegaron miles de iniciativas, en un enorme acto de democracia directa, que iban desde planes de viviendas diseñados por vecinales, a propuestas de empresas públicas estratégicas y hasta planos con las autopartes necesarias para dejar de importar y producir en Argentina. En cada constituyente que armamos nos llevamos no solo el que hacer, sino el cómo hacerlo y desde dónde. Hace demasiado tiempo que desde la política y los gobiernos no le consultan nada al pueblo, hay que animarse a abrir la participación popular y hacerlo de esta forma, donde todos somos iguales”.

Para cerrar, el concejal rosarino aseguró: “Durante muchos años nos dijeron desde arriba cómo había que hacer las cosas. Llegó el momento de generar una voz potente, plural y diversa de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, hasta que reine en nuestro pueblo el amor y la igualdad”.”

Del encuentro participaron integrantes de la lista que encabeza Juan Monteverde como Alejandra Rodenas, Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini, Jaquelina Balangione, Facundo Olivera, Patricia Boni, Martin Lucero, Caren Tepp, como así también Germán Martinez, candidato a constituyente del departamento Rosario; Darío Baiocco, candidato por el departamento Constitución; y Damaris Pacchiotti, por el departamento Iriondo.