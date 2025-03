La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el Gobierno para el futuro acuerdo con el FMI. "Hablé con todos los que tenía que hablar para que este acuerdo se firme porque si no los grupos devaluacionistas, más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera, lo que van a hacer es impedir este acuerdo y eso puede hacer retroceder a la Argentina", dijo Carrió y agregó: "La situación del Banco Central es muy difícil en la Argentina. Si no tiene un ingreso de dinero fresco, no se puede avanzar en el programa de estabilización". "Nunca avalé un decreto, pero este tiene necesidad y urgencia porque si no las consecuencias van a ser nefastas para la Nación", explicó "Lilita".