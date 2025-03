Un mes y medio después de la muerte de la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, el viernes se lanzó una nueva canción suya. La balada "Burning Moonlight" es también el título de un miniálbum de cuatro canciones que saldrá en abril, anunció la familia de Faithfull.

"Mientras lamentamos la pérdida de Marianne, estamos encantados de anunciar el lanzamiento de estas canciones en las que estuvo trabajando el año anterior a su muerte", dijo el hijo de Faithfull, Nicholas Dunbar. El EP Burning Moonlight se lanzará inicialmente como disco de vinilo de edición limitada el 12 de abril y finalmente en formato digital el 6 de junio. El lanzamiento del EP estaba previsto originalmente para febrero. Sin embargo, después de la muerte de la cantante el 30 de enero, la publicación se pospuso.

Faithfull, que estuvo brevemente en una relación con Mick Jagger, logró un gran éxito con "As Tears Go By". Para los Rolling Stones escribió la letra de "Sister Morphine" y contribuyó a otras, aunque su participación no fue acreditada. Después, su vida fue una espiral descendente: llegó a vivir en las calles durante dos años, mientras era adicta a la heroína. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo con un discazo, Broken English, y con una voz rasposa y quebradiza, de esas que delatan mucho camino recorrido. Desde entonces, encaminó su carrera musical, y colaboró con Metallica, Jarvis Cocker y Nick Cave. Además, Faithfull también participó en producciones teatrales y películas al lado de directores de renombre como Jean-Luc Godard y Sofia Coppola.