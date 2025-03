El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a meter presión a la Legislatura para que avance “con celeridad” en la suspensión las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al tiempo que sumó el pedido de modificar los plazos para convocatoria, cierre de alianzas, presentación de listas y la presentación de boletas. Desde el Poder Legislativo, respondieron que no se trata de “tocar un botón”. En principio, se dio lugar al pedido de sesión especial que pidió La Libertad Avanza para poner en tratamiento los cinco proyectos en danza este jueves.

El sábado el gobernador firmó el decreto que establece la convocatoria a las PASO para el domingo 13 de julio, aunque aclaró que su intención es que sea el Poder Legislativo el que defina sobre su continuidad o no. Tanto desde los bloques de la oposición como el PRO y la UCR, como también sectores de Unión por la Patria señalaron la “necesidad” de que el gobernador establezca el cronograma electoral completo.

“He visto que solicitaron la presentación del cronograma completo, en ningún lado se establece eso. Son fases y responsabilidades distintas de los Poderes. Yo diría que los legisladores cumplan su rol y su función; que digan sí o no porque hay tiempo determinado”, dijo el ministro Carlos Bianco ante la consulta de Buenos Aires/12 en La Plata, en el marco del regreso de las conferencias de prensa.

En ese plano, el ministro de Gobierno y mano derecha del gobernador sumó que la pretensión del Poder Ejecutivo es que, cuando se trate el proyecto suspendiendo la PASO, también se modifiquen los plazos que establece la ley electoral bonaerense, llevando a 100 días el de convocatoria, 80 días para el cierre de alianzas, 70 días para el cierre de listas y 50 días para la presentación de boletas, emulando la normativa nacional.

En su argumentación, Bianco sostuvo que si solamente hay 60 días para convocar a la elección general, los demás plazos son “muy pequeños” para el resto de la operatoria.

“Que los legisladores cumplan su función y el gobernador va a seguir cumpliendo la suya, que es lo que está haciendo, y por eso se llama a las PASO, que es el plazo más perentorio que hoy en día tenemos”, reclamó.

En relación a la posibilidad de un proyecto propio que lleve la firma del Ejecutivo que pretenden en la Legislatura, el funcionario de Kicillof sostuvo que el proyecto del diputado Ruben Eslaiman, que fue presentado en noviembre del año pasado, se puede usar como “base” e “incorporando las modificaciones de plazos y otras cuestiones que no están estipuladas en la normativa electoral presente de la provincia de Buenos Aires”.

“Puede ser una buena base, pero no es necesario que el gobernador o que el Ejecutivo presente un proyecto para poder avanzar en ello, no es necesario porque se toman varios proyectos, se pueden sentar, se pueden juntar, en vez de seguir dando vueltas haciendo convocatorias que no se entiende para qué las hacen”, lanzó.

Uno de los puntos de tensión -el principal- tiene que ver con el desdoblamiento electoral, dado que al interior de Unión por la Patria hay tres posturas disímiles: mientras el gobernador y su Movimiento Derecho al Futuro pretenden adelantar la elección, el sector del PJ nacional y bonaerense apuesta a una concurrencia el 26 de octubre y el Frente Renovador propone votar en la Provincia en noviembre.

“Es inentendible: Jorge Macri pidió suspender las PASO en la Ciudad y fueron corriendo a votarlo y al gobernador no”, lanzó un alfil de la mesa política de Axel Kicillof. “Cuando no sabés lo que querés, es difícil dar una respuesta”, añadió.

Con todo, hay algunos que especulan que las PASO finalmente serán suprimidas para este año por parte de la Legislatura, que el desdoblamiento se realizará de todos modos y hasta ofrecen el mes de agosto como una posible fecha para la realización de las elecciones generales de la Provincia y, el 26 de octubre, las nacionales.

Pese a ellos, una encumbrada fuente de Calle 6 confió a Buenos Aires/12 que el Gobierno ya “tiene todo listo” para hacer el llamado a licitación de boletas, urnas y todo lo necesario para la realización de los comicios, aunque aguardan que pueda resolverse en una mesa política de Unión por la Patria, como fue el pedido del gobernador.

En La Plata dicen que el Poder Ejecutivo “está preparado” para afrontar un escenario de desdoblamiento, algo que no se puso en práctica nunca antes, dado que solamente se ocupó, al momento, de la logística en las mesas de extranjeros y, de hecho, al momento estos son los únicos padrones de los que dispone la Junta Electoral bonaerense

La Legislatura acusó recibo

En tanto Bianco sentó postura sobre las necesidades del Gobierno provincial para encarar el proceso electoral, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el massista Alexis Guerrera, aseveró que los legisladores “van a avanzar” en la definición sobre las PASO, aunque reclamó que eso no se resuelve “apretando un botón”.

“Vamos a avanzar. Lo que pasa es que quienes han ejercido solamente funciones ejecutivas creen que las Legislaturas trabajan automáticamente vía decreto y esto no es así. Los acuerdos hay que trabajarlos, los consensos hay que buscarlos”, dijo el diputado en diálogo con la AM 1270.

Por eso, el legislador sostuvo que aun considerando tratar un proyecto sobre tablas que no tiene despacho de comisión, requiere de los dos tercios de los votos y subrayó que no hay acuerdos para eso, al citar los reclamos de los jefes de las bancadas del PRO, Matías Ranzini y de la UCR, Diego Garciarena, quienes exigen el calendario electoral completo. “Yo creo que vamos a avanzar en ese sentido, es posible suspender este año las PASO, pero no es apretando un botón como cree Carli que obstruimos o demoramos. Los consensos hay que forjarlos”, replicó.

La semana pasada, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja, Agustín Romo, hizo un pedido de sesión especial para tratar cinco proyectos relacionados con las PASO, algunos para suprimirlas, otros para suspenderlas.

Vale aclarar que, más allá del aval a la convocatoria, se necesita llegar al quórum de 47 escaños ocupados y dos tercios de los votos para su aprobación. Ante las consultas de Buenos Aires/12, sectores del oficialismo y de la oposición confiaron que esa opción no caminará.