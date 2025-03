Página/12 en Chile

Desde Concepción

Garbarge regresa a Buenos Aires este martes18 para presentarse en el estadio Obras Sanitarias (Avenida del Libertador 7395), a las 20. Esto sucederá tras su show en el Luna Park en 2016 y como parte de una gira sudamericana en la que la banda estadounidense de rock alternativo se encuentra ejercitando su vuelta a los escenarios previo a la salida de su inminente álbum de estudio, Let All That We Imagine Be the Light, que estará disponible en las plataformas digitales de música a partir del próximo 30 de mayo. Antes de su show en Concepción, Chile, donde se encargaron de cerrar la décima edición del Festival REC, el domingo último, los liderados por Shirley Manson le advirtieron a la prensa que en esta serie de recitales no están tocando sus nuevas canciones. Entre otras razones, porque su “mánager los mataría”, bromeó la frontwoman.

Aunque la cantante sí adelantó en qué se inspiraron al momento de preparar su flamante repertorio. “Nuestro disco anterior fue bastante político, al punto de que previmos hacia dónde se dirigía el mundo”, explicó Manson, quien visitó la capital argentina por última vez en 2019, en esa oportunidad sin sus compañeros, para participar en un conversatorio organizado por el Goza Tour y moderado por Barbi Recanati, artista de apertura de este retorno de Garbage. “Por esa razón, antes de hacer nuevo material, todos pensamos que si nos sumergíamos en la indignación probablemente moriríamos con el corazón roto. Así que intentamos buscar algo un poco más positivo, y los discos tratan mucho de encontrar el amor en el mundo como una herramienta contra todo el odio que sentimos”.

A razón de su condición de mujer icónica en el mundo del rock, a la artista nacida en Edimburgo (Escocia), en 1966, le preguntaron a continuación qué consejos les daría a las nuevas generaciones de músicas. “Aún es muy difícil para las mujeres sobrevivir en la industria musical”, afirmó. “Así que primero les recomendaría que se rodeen de gente increíble. Eso lo digo con propiedad porque tengo una banda increíble. Pese a nuestros altibajos, somos como una familia: discutimos, nos queremos, comemos juntos… Pero hay mucho respeto entre nosotros y mucho humor. Ésta es una industria horrible, es un negocio muy desagradable, en especial con las mujeres mayores. Lo más importante es elegir sabiamente y la lucha. Y con esto último me refiero a que hay que seguir plantando cara cuando el mundo te dice que desaparezcas”.

Ante el ataque que reciben las músicas en la Argentina por parte del actual gobierno nacional, Página/12 le pidió a Manson su opinión sobre cómo el avance de la ultra derecha en el mundo puede afectar los espacios ganados por las mujeres en la antesala de la pandemia. “Vivimos en Estados Unidos, donde estamos viendo un giro a la derecha. Es aterrador y deprimente, y sabemos que Latinoamérica lleva mucho tiempo luchando contra esto”, manifestó. “Estuve en Chile en 2019, cuando hubo el levantamiento social, y me cautivaron esa movida y su gente. Fue conmovedor. Escribimos una canción sobre ello, titulada ‘The Men Who Rule the World”, y como banda creemos en la libertad de los pueblos. Si bien los artistas tenemos la plataforma para pronunciarnos, todos debemos luchar por los derechos sociales”.

Este reencuentro con el público sudamericano coincide con la celebración de los 30 años de su álbum debut, titulado igual que el grupo. Debido a los cambios que se produjeron en la forma de comprender el mundo desde aquel momento hasta ahora, este diario le consultó a la frontwoman si reescribiría una canción de ese disco como “Stupid Girl”, uno de sus primeros hits. Entonces ella le cedió la palabra al guitarrista Steve Marker, que el domingo estuvo de cumpleaños. “No cambiaríamos la letra, pero viendo cómo viene la mano podríamos pensarlo y rebautizarla ‘Stupid Trump’”, chicaneó el músico. A propósito del aniversario de ese trabajo, que se cumplirá el venidero 15 de agosto, Garbage aclaró que no tienen pensado hacer algún festejo en particular, y que están tocando canciones que sus fans conocen y aman.

En cuanto al impacto que tiene el grupo en las noveles audiencias, Manson, cuya banda se mantendrá de gira mientras espera la salida de su nuevo disco, aseveró: “Me halaga cuando los jóvenes se aproximan y me hablan, y cualquiera que diga que está influido por nuestro trabajo es siempre conmovedor. Cada vez vemos a más chicos y chicas en nuestros conciertos, y sentimos que eso es algo hermoso”. Por último, la cantante fue interpelada acerca del riesgo del streaming entre los jóvenes músicos y productores. “Creo que la industria musical, tal como está estructurada actualmente, es insostenible y está destruyendo a la música popular, en particular a las bandas. Y las bandas están amenazadas porque, económicamente hablando, no le encuentran la vuelta”.

Al respecto, el baterista Butch Vig -famoso como productor por haber mezclado Nevermind, de Nirvana, entre otros discos- también quiso tomar la palabra. “Los costos son tres veces mayores que antes. Por tocar, hoy ganamos lo mismo que en los 90”, ilustró. “Tenemos suerte de que podamos hacerlo funcionar todavía. Por desgracia, los servicios de streaming generan mucho dinero para sus propias empresas y mucho dinero para las discográficas, pero no pagan a los músicos adecuadamente y es cada vez más difícil conseguir salas porque la competencia es intensa. Es la única forma en que los músicos podemos ganar dinero y esto, en última instancia, es insostenible. Así que no sé adónde irá”. Sin embargo, la frontwoman fue menos escéptica: “La buena noticia sobre esto es que el vinilo volvió y comprar un vinilo es una forma real de apoyar a los artistas”, concluyó.