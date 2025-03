La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlín, informaron en una conferencia de prensa que este lunes enviaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley firmado por el presidente Javier Milei para crear la figura de "asociación ilícita futbolística" y "terminar con la violencia" de los barra bravas, según dijeron.

"Hace mucho tiempo que Argentina necesita solucionar un problema de violencia estructural que tiene en las barras bravas de fútbol. Desde que llegamos al Gobierno comenzamos el trabajo de esta ley junto a Franco Berlín y el día de hoy llegó a la Cámara de Diputados firmado por el presidente Javier Milei", precisó Bullrich.

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria negó que el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo en la movilización de la semana pasada haya sido identificado, al advertir que "las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las Fuerzas de Seguridad" y que "los análisis que hacen no son rigurosos".

En ese marco, volvió a desplegar sus argumentos que no coinciden con las imágenes de la agresión a Grillo: "El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad; ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba"; añadió que ese disparo fue efectuado según el "protocolo de la Gendarmería" y dijo que no contará cómo será el operativo de seguridad para la marcha el miércoles próximo, que la cartera que dirige está planeando en detalle "para defender a la sociedad".

Asociación ilícita especial

La funcionaria, encargada del operativo represivo del miércoles pasado que dejó varios heridos -entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo-, dijo que el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados este lunes "lo que hace es encuadrar a las barras y tipifica los delitos de estas barras bravas. Y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal".

La "ley de violencia en los espectáculos públicos", aclaró la ministra, "es una ley que tiene muchos años y había definido los hechos de violencia en ocasión de espectáculos deportivos impidiendo el ingreso de las personas que atentan contra el orden público". Esta nueva iniciativa parlamentaria, indicó, "amplía esa ley y no solamente nos referimos a los delitos que se puedan cometer en relación a los espectáculos deportivos, sino a todos negociados que rodean la actividad de estas barra bravas".

"Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", aseguró. También afirmó que "se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o armas a las canchas".

Esas acciones, puntualizó Bullrich, quedarán enmarcadas si se aprueba este proyecto de ley bajo la figura de "asociación ilícita del fútbol", y aclaró: "esto le cabe también a los organizadores de espectáculos. Hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas, y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles, o que en definitiva estaban adentro unos días antes".

A su vez, comunicó la ministra, el Gobierno continuará "con el mecanismo de inhabilitación administrativa con las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas y no van a poder ingresar a los estadios".

"Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar esta lógica de negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", insistió Bullrich, quien calificó como "un problema" el hecho "de que en las categorías inferiores de fútbol muchos barra bravas están tomando la conducción directa de estos clubes". Esto "representa una enorme situación de peligro y violencia", aseguró.

Defensa al efectivo que disparó contra Pablo Grillo

Este lunes, la ministra también fue consultada sobre la situación del fotógrafo Pablo Grillo. Luego de expresar su "solidaridad" con el herido y su familia, desplegó una serie de argumentos que no coinciden con las imágenes que están circulando del momento del disparo.

"Las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad. Los análisis que hacen son análisis que no son rigurosos. El disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad. Ni siquiera podría haber sido por la distancia a la que estaba. El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina en su página 407 que dice que ‘existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo'", afirmó.

La funcionaria hilvana un relato sin importar su coincidencia con los hechos que se pueden observar en distintos registros visuales. En ese sentido, repitió: "Eso es lo que hace el miembro de la fuerza de seguridad. Nosotros tuvimos bastante dificultad en encontrar las imágenes porque había mucho humo, pero ese disparo no va a la cabeza. Eso no es verdad. Rebota, estamos viendo si una o dos veces, y luego atraviesa un cartel que estaba tirado en el piso con fuego y lamentablemente esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza. No sabemos si fue el mismo cartucho o el pedazo de metal".

También desmintió -pese a que por ejemplo no hay datos de quiénes incendiaron el patrullero el miércoles pasado, que los efectivos dejaron estacionado con las puertas abiertas-, que de la marcha hayan participado infiltrados.

"Cada vez que destruyen algo, en vez de asumir que son los violentos, barra bravas, patoteros, los que han perdido el poder, los que no tiene más los comedores y se quedaron sin plata, los que dejaron de cobrar y robarles los planes sociales a la gente, los que se quedaron sin esas cifras enormes de dinero, dicen que fueron infiltrados (...) Es un viejo truco".

El operativo para la marcha del miércoles

Respecto al operativo de seguridad previsto para la movilización de este miércoles, dijo que no brindará detalles para que los "violentos" no conozcan las "estrategias del Estado nacional".

Luego, volvió a defender a las fuerzas de seguridad y, contrario a lo que muestran las imágenes del comienzo de la marcha, dijo que los efectivos "durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué hacían los pseudo manifestantes, patoteros, barrabravas y violentos que estaban en la Plaza" del Congreso.

"Una marcha es una petición, y eso está amparado por los derechos constitucionales", dijo, pero añadió que "lo que no está amparado es la sedición, la delincuencia, la destrucción de todo lo que está alrededor y tirar piedras contra las Fuerzas de Seguridad, ni tener armas de fuego".

Insistió con el supuesto intento de golpe de Estado: la marcha del miércoles pasado, sostuvo la encargada de reprimir a jubilados que no llegan a fin de mes, "fue un intento no de defender derechos sino de alterar, destruir el orden público ganado en la Argentina en todo el 2024".

Respecto a la disposición del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick de "observar presencialmente" lo que ocurra el miércoles próximo, Bullrich respondió que "no tiene ningún problema en acompañarlo".

Por último, la ministra anunció que este martes pondrá en marcha "un mecanismo, en el 134, para que denuncien a los violentos que rompieron todo. Y ahí vamos a tener muchísima más información de la gente", concluyó.