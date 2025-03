Central visitará a River con las ausencias de Federico Navarro y Carlos Quintana. Ambos jugadores quedaron descartados por lesión. Pero Ariel Holan suma hoy a los entrenamientos a Facundo Mallo. El uruguayo se perdió los últimos cinco partidos del equipo pero superó una lesión muscular y volverá a la formación que pisará el Monumental en la próxima fecha. El plantel vuelve a los entrenamientos en Arroyo Seco con las ausencias de Agustín Sández y Jaminton Campaz.

La próxima fecha tiene entre los partidos más atractivos el que animarán River y Central en el Monumental. Los canayas vienen con un registro de 21 puntos obtenidos sobre 30 disputados y pelean por el primer puesto de la Zona B con River, entre otros, que suma 19 unidades. El liderazgo del grupo se pondrá en juego en el partido que animarán ambos en la próxima fecha. Y Central no irá con el equipo ideal.

Porque en el inicio de la semana el entrenador auriazul confirmó que Navarro y Quintana no se recuperarán a tiempo para estar disponibles. El volante se lesionó la semana pasada en el ensayo de fútbol, no participó del juego con Gimnasia y Esgrima y tampoco lo hará ante el millonario. Pero el ex Talleres apunta a regresar en el compromiso ante Vélez en el Gigante el primer fin de semana de abril. Quintana, por su parte, sufrió un desgarro el pasado sábado que lo dejará fuera del equipo en los próximos compromisos, incluso quizá el compromiso con Los Andes por el estreno del club en Copa Argentina. Este partido se jugará el 9 de abril en San Nicolás o Santa Fe. La organización lo confirmará en las próximas horas.

Pero Holan tiene esta semana disponible a Mallo, quien se lesionó en el primer minuto de juego el clásico con Newell’s por la 6º fecha. El uruguayo volverá ante River para reemplazar a Quintana, aunque el entrenador deberá definir quién será su compañero en la zona de zagueros, con la opción del chico Juan Giménez o la inclusión de Juan Cruz Komar.

Central retoma las prácticas en Arroyo Seco con las ausencias de Agustín Sández y Jaminton Campaz. El defensor jugará el jueves y martes Eliminatorias con la selección de Paraguay, al tiempo que el delantero hará lo propio con la selección de Colombia. Ambos volverán a la ciudad recién el miércoles 26 para reintegrarse a los entrenamientos en Central.