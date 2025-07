Al mismo tiempo que Emilia Mernes corona su actual gira española, este sábado en Asturias, DirecTV y la plataforma de streaming DGO estrenarán este sábado, a las 21 hs, la miniserie documental Emilia: lo que no se ve. En esta producción, la superestrella argentina del pop narra cómo fue el desarrollo de su último álbum; recuerda los comienzos de su carrera; y habla de las personas que resultaron clave en el camino para que ella pueda cumplir el sueño de ser una artista consagrada. Sin embargo, antes que apelar por la superficialidad propia de esta era de la virtualidad, la cantante, compositora, actriz y modelo eligió abrir su corazón para compartir de forma descarnada sus pasiones, sueños y temores.

A partir de este sábado, y hasta el sábado 9 de septiembre, se estrenará un capítulo, de alrededor de 30 minutos de duración. El primero de los cuatro se titula “El deseo”, y pone el foco en el año más trascendental de su carrera, mostrando cómo Emilia alcanzó la cima con nuevos hits y el fervor del público, al tiempo que revela la fragilidad detrás del brillo, la presión constante y el costo personal de no frenar. La trama arranca mostrando imágenes inéditas de su fiesta de 15, celebrada el 29 de octubre de 2011, lo que sirve de plataforma de despegue para un viaje hacia el fondo de una trayectoria artística tan novel como intensa y sacrificada, haciendo escala en el festejo de su cumpleaños en 2023.

La salida de MP3 (su segundo álbum solista), la suspensión de un recital en el Movistar Arena y la enfermedad de su padre son algunos de los tópicos que toca esta primera entrega. A propósito de Pedro Mernes, su progenitor y una de las personas que más la apoyó en su carrera junto a su mamá Gabriela, ella explicó: “Con mi papá siempre tuve una relación especial, él es como mi debilidad. Mi papá es mi superhéroe. Tengo muchas cosas por vivir todavía con él. Siento que a él lo nutre mucho ver que yo soy feliz haciendo lo que amo. Me tocó irme de casa en un momento muy difícil para toda mi familia, tuve que seguir trabajando mientras él estaba enfermo, para seguir pagando su tratamiento. Eso me fortaleció mucho a mí y nos fortaleció como familia”.

Esta primera emisión muestra además circunstancias desconocidas que se afrontaron en la grabación de MP3: desde su proceso de composición, que fue más largo de lo que se esperaba, hasta el revuelo que generó su aparición. Lo que decantó en un éxito prácticamente instantáneo. Al punto de que la autora de “No se ve”, “Jet set” y “La original” no tuvo tiempo para procesarlo. Entre los testimonios que ayudaron a darle forma a este capítulo, destaca el de Francisco Zecca, uno de los productores del álbum, quien, aparte de revelar detalles de la realización de ese material, confiesa la presión que sintieron para conseguirle la vuelta a la identidad de las canciones. Convertidas hoy en himnos de toda una generación.

“En mi mente nunca pensé en ser famosa, nunca busqué eso”, afirma Emilia en uno los trailers del documental. “Yo buscaba ser feliz, y mi única opción para serlo era vivir de la música. Me pasaba horas y horas en mi cuarta flasheando la del artista. Esa Emilia nunca imaginó estar cantante frente a tanta gente”. En “El deseo”, la artista de 28 años repasa asimismo el momento en que debió reprogramar uno de sus Movistar Arena (había agotado 10 en un santiamén para presentar MP3), a causa de una gastroenteritis aguda que le demandó tres días de internación. Esto último trascendió tiempo más tarde. “Se me vino el mundo abajo”, se sinceró ante la cámara, con ese sinsabor de quien no olvida nunca un malpasar.

“Escuchar que el público grita mi nombre, y corea mis canciones es impagable. No importa que me pongan mil piedras en el camino, yo no me voy a rendir”, narra emocionada en otro de los pasajes del primer episodio, que se podrá ver en los canales 127 y 1127 de DirecTV. La siguiente semana se estrenará el capítulo “El origen”, que llevará a los espectadores hasta las raíces de la artista en el pueblo de Nogoyá; en tanto la tercera entrega, “El sacrificio”, aborda cómo la música la llevó a cruzar fronteras para actuar en escenarios icónicos de España y México. El desenlace, bautizado como “La recompensa”, culmina con el estadio Vélez, simbolizando la materialización de años de esfuerzo, renuncias y fe.