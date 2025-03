Este martes se vivió una escena desgarradora en el barrio de Belgrano. Un hombre que buscaba objetos reutilizables en un contenedor de basura encontró el cuerpo sin vida de una bebé envuelta en una tela blanca dentro de una bolsa . Los investigadores buscan identificar a la persona responsable del hecho.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Cabildo al 2500. El hombre, que suele recorrer la zona buscando ropa o alimentos, vio una bolsa que le llamó la atención. Pensó que podía contener prendas, pero al abrirla se encontró con la terrible escena. "Pensé que era ropa, pero cuando vi lo que había dentro me quedé helado", contó conmocionado.

Aterrorizado, avisó rápidamente a la Policía de la Comisaría Vecinal 13A. Personal del SAME también llegó al lugar. Una oficial intentó reanimar a la bebé haciéndole respiración boca a boca, pero no hubo respuesta. Los médicos confirmaron que la bebé no tenía signos vitales y presentaba livideces e hipotermia, lo que indicaba que llevaba varias horas fallecida.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que la bebé había muerto entre tres y cuatro horas antes del hallazgo. Se determinó que se trataba de una recién nacida porque todavía tenía la costra del cordón umbilical, un signo claro de nacimiento reciente.

La investigación avanzó rápidamente gracias a las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve a una mujer caminando por avenida Cabildo con un bolso grande, que luego arrojó dentro del contenedor. Después se alejó corriendo por la misma avenida y dobló en Monroe. La mujer vestía una musculosa blanca, pantalón claro y zapatillas del mismo color.

Mientras la Policía acordonaba el lugar, los peritos de la División Homicidios comenzaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido. La Fiscalía Criminal y Correccional N°51, a cargo del fiscal Olivieri, interviene en el caso.