Se confirmó que Ted Lasso, la exitosa comedia dramática de Apple TV+, regresará por sorpresa para una cuarta temporada, con un importante giro argumental. La serie, ganadora de un Emmy y protagonizada por Jason Sudeikis, concluía su tercera temporada en 2023. Sin embargo, Sudeikis, que protagonizó la comedia como Ted, el cariñoso y un poco ingenuo entrenador de AFC Richmond, ha revelado que actualmente están reviviendo la historia para una nueva temporada muy esperada.

"Estamos escribiendo la cuarta temporada", dijo Sudeikis, de 49 años, en un reciente episodio del podcast New Heights de Travis y Jason Kelce. «Esa es la palabra oficial».

El cómico de Hall Pass, que también actúa como productor ejecutivo de la serie, confirmó además que retomará su papel. En el final de la tercera temporada, Ted voló de vuelta a Estados Unidos para hacer frente a problemas personales en su país, mientras que Roy Kent (Brett Goldstein) entró como entrenador asistente junto al entrenador Beard (Brendan Hunt). "Ted está entrenando a un equipo femenino", bromeó, dejando a los hermanos Kelce en estado de shock.

Preguntado por Travis, la estrella de los Kansas City Chiefs, si en la nueva temporada Ted volverá oficialmente a Estados Unidos, Sudeikis respondió con timidez: "Sí, son demasiadas preguntas". En un comunicado de prensa, Sudeikis añadió: "Mientras todos seguimos viviendo en un mundo en el que tantos factores nos han condicionado a 'mirar antes de saltar', en la cuarta temporada la gente de AFC Richmond aprende a saltar antes de mirar, descubriendo que dondequiera que aterricen, es exactamente donde están destinados a estar."

Entre las otras estrellas de Ted Lasso se encuentran la estrella de Game of Thrones Hannah Waddingham, el cómico Nick Mohammed, el actor de Wild Child Juno Temple y el actor de The Devil's Hour Phil Dunster. Aún no se sabe qué actores del reparto original regresarán junto a Sudeikis.

Matt Cherniss, jefe de programación de Apple TV+, declaró: "Ted Lasso ha sido nada menos que un monstruo, inspirando a una apasionada base de fans en todo el mundo, y entregando alegría y risas sin fin, todo mientras se difunde la bondad, la compasión y la creencia inquebrantable. En Apple estamos encantados de seguir colaborando con Jason y las brillantes mentes creativas que hay detrás de este programa".

Ted Lasso se estrenó en 2020 con gran éxito de crítica y público. Se centraba en Ted, un entrenador de fútbol americano contratado para dirigir un equipo de fútbol británico, a pesar de no tener ningún conocimiento de este deporte. Durante su primera temporada, recibió un total de 61 nominaciones a los Emmy y ganó 13. Sudeikis fue galardonado como actor principal de una serie de comedia en 2021 y 2022. La serie fue desarrollada por Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, y se basa en el formato y los personajes preexistentes de NBC Sports. Goldstein también fue guionista y productor ejecutivo. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la cuarta temporada.