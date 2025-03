El modelo económico libertario no sólo cruje por la sangría de reservas del Banco Central para poder mantener controlado al dólar. Del costado productivo, el combo de apreciación cambiaria, achicamiento del mercado por deterioro del poder adquisitivo, avalancha de importaciones y suba de costos por tarifas viene representando un fuerte desincentivo para la producción nacional. Reflejo de ello son las noticias de despidos y suspensiones laborales.

En este caso, se conoció que un peso pesado del sector de la producción de alimentos como es la empresa Nestlé mantiene paralizada desde el mes pasado la actividad en su planta de Villa Nueva, provincia de Córdoba, y efectuó recientemente 10 despidos, lo cual derivó en la intervención de la cartera de Trabajo. De acuerdo a fuentes sectoriales, se vendrían nuevos despidos.

El parate de la planta de Nestlé que se extendería hasta finales de mes tiene como objetivo la reducción de stocks, acumulados por la caída del mercado interno, que se sumó a la baja de las exportaciones.

De acuerdo a los últimos datos disponibles del Indec, la producción del sector lácteo anotó en enero una mejora interanual del 11 por ciento respecto del primer mes de 2024, cuando ocurría el desplome inicial derivado de la devaluación de Milei. La mejora anual se explica por una mayor elaboración de quesos, yogures, leche en polvo y dulce de leche. Según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la SAGyP, la producción primaria de leche presenta un aumento interanual de 5,6%.

Sin embargo, la suba de enero no es suficiente para paliar la caída que se había registrado en el primer mes del año pasado respecto del mismo período de 2023. En esa oportunidad, la baja fue, según el Indec, del 12,1 por ciento.

Nestlé no es la única empresa grande del sector alimentos que enfrenta problemas. Por ejemplo, la firma Granja Tres Arroyos desde el año pasado viene realizando despidos de trabajadores, cierre de plantas y descuentos salariales a los operarios de distintas plantas, argumentando la caída del consumo y la crisis económica. También la situación de Sancor enciende alarmas: luego de que la firma pidiera la apertura del Concurso Preventivo de Acreedores, los trabajadores siguen sin cobrar normalmente. La situación irregular se extiende desde el mes de octubre, incluyendo aguinaldos y vacaciones.

Tensiones

Por otro lado, la empresa automotriz General Motors Argentina informó que la planta de Alvear, provincia de Santa Fe, realizará una parada de producción a partir del 25 de marzo y hasta el 14 de abril inclusive, para adecuar sus volúmenes de exportación a Brasil.

Entre las razones para explicar el fenómeno están la devaluación del peso brasileño en los últimos meses, lo que hace más caras y menos competitivas las exportaciones argentinas a ese país, y la cada vez mayor participación en el mercado de productos chinos que están bajando el porcentaje de mercado de los autos locales e importados desde Argentina.

“Hubo una baja de producción. Acá nos tocó hacer 1500 unidades y, haciendo 12 por hora, quedan 3 semanas de suspensión. Somos 600 trabajadores, se va a cobrar un 75 por ciento del bruto, la caída del salario no va a ser tan grande, pero la preocupación sí es grande”, sostuvo Sergio Gazzera, del Smata.

"Los trabajadores no están tranquilos porque saben que esto no es bueno. En algún momento se pensó que no pasaba nada, pero con lo que pasó hace dos meses atrás que se fueron 309 trabajadores y todo lo que se viene, la preocupación es grande”, agregó Gazzera.

De acuerdo a los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en los dos primeros meses del año las exportaciones a Brasil bajaron un 13,5 por ciento de manera acumulada. En cambio, en lo que va del 2025 los autos que llegan desde Brasil representan el 44 por ciento de las ventas. En el primer bimestre del 2024, ocupaban el 25 por ciento.