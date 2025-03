El argentino Thiago Agustín Tirante logró su primera clasificación a un torneo ATP Masters 1000, al avanzar al cuadro principal del Miami Open después de vencer 6-3, 6-3 al kazajo Alexander Shevchenko, en una hora y 13 minutos para conseguir un hito en su carrera profesional.

Tirante, luego de varios intentos fallidos en torneos previos, llegó a Miami con confianza tras ganar el ATP Challenger de Córdoba. Con siete victorias consecutivas y ubicado en el puesto 117 del ranking, enfrentará ahora el desafío del cuadro principal.

El argentino Marco Trungelliti quedó eliminado del Miami Open tras caer en la última ronda de la clasificación 6-2, 6-3 ante Christopher O'Connell, extendiendo su racha de nueve años sin disputar un Masters 1000.

El santiagueño, de 34 años y ubicado en el puesto 224 del ranking ATP, disputó su segunda qualy en el torneo tras su intento en 2016, pero nuevamente quedó al margen. O'Connell, cuarto preclasificado y número 71 del mundo, dominó el partido sin darle oportunidades, asegurando su pase al cuadro principal.

El encuentro se jugó en una de las canchas auxiliares del Hard Rock Stadium y duró poco más de una hora. Trungelliti intentó reaccionar en el segundo set, pero su rival mantuvo el control del juego.

Otros dos argentinos buscan también su clasificación: Camilo Ugo Carabelli ante el estadounidense Ethan Quinn y Francisco Comesaña ante el japonés Shintaro Mochizuki.

Si logran superar sus partidos, se unirán a Tirante en el prestigioso torneo, una oportunidad clave para medirse ante la elite del tenis mundial.

Por su parte, el torneo sufrió una baja de último momento luego del retiro del chileno Nicolás Jarry, debido a que no podrá disputar el torneo ya que padece una lesión en el dedo del pie que aún no ha logrado superar. "Lamentablemente me he tenido que bajar del torneo aquí en Miami. Vengo saliendo de los doctores donde hice mi retiro. Aún el dedo no se ha mejorado, estoy con dolor en la cancha cuando estoy jugando, especialmente en los momentos de mayor impacto del pie", explicó el tenista en un video compartido en sus redes sociales.

El chileno, que se ubica en el puesto 47 del ranking ATP, se mostró afectado por no poder participar en un torneo que siempre le genera un gran entusiasmo: "Estoy triste de no haber podido recuperarme a tiempo para este torneo, con lo que me gusta el Masters 1000 de Miami y su público, que es lo más parecido a jugar en casa".