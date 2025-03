El Banco Central volvió a intervenir fuerte en el mercado financiero de divisas, al vender 215 millones de dólares para contener la presión de la demanda sobre la cotizaciòn del billete. En las ultimas tres jornadas, se acumularon ventas por 745 millones de dólares. Las reservas internacionales cayeron en 127 millones de dólares y se ubicaron en 27.206 millones de dólares, el nivel más bajo desde septiembre de 2024.

Las expectativas de devaluación siguen en alza y el dólar blue alcanzò los 1285 pesos. Las acciones y bonos se desplomaron mientras que el riesgo país va camino a los 800 puntos. El gobierno intentó transmitir calma pero las declaraciones no convencen a los inversores.

En el mercado empieza a haber cada vez más incertidumbre respecto de lo que puede pasar con el dólar. Una situación que se potencia por la falta de definiciones en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Crecen las especulaciones a partir de versiones contradictorias entre las que señalan que el organismo de crédito obligaría al gobierno a devaluar para recibir nuevos fondos, otras que apuntan a que se va a exigir que se liberen de inmediato los controles cambiarios para enviar recursos frescos, mientras que otros rumores hablan de que habrá un esquema de bandas cambiarias.

El dólar blue aumentó cerca de 70 pesos en los últimos días. Durante este martes, el paralelo avanzó 30 pesos (2,4 por ciento) y cerró en 1285 pesos para la venta, con una brecha cambiaria del 20,2 por ciento respecto al tipo de cambio oficial. El dólar mep también dio un salto de 3,9 por ciento y cerró en 1299 pesos.

El aumento de los dólares financieros ocurre ante la creciente demanda de cobertura por parte de los inversores. La falta de precisiones sobre el esquema cambiario futuro y los rumores de cambios en la política monetaria comenzaron a generar un escenario de importante volatilidad. A su vez, la incertidumbre global impacta sobre los mercados locales y contribuye a la presión sobre el tipo de cambio.

El equipo económico apuntó a contener las expectativas de devaluación en los últimos días con sus declaraciones pero no surgió efecto. La falta de reservas internacionales en el Banco Central potencia la desconfianza en la capacidad del gobierno para sostener el dólar oficial y evitar una devaluación.. Además, el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia, con ausencia de precisiones, agregó más elementos de incertidumbre.

Activos bursátiles

La volatilidad sobre el esquema cambiario y el nuevo acuerdo con el FMI impactó de lleno en los mercados financieros. En la última rueda, los bonos soberanos en dólares registraron importantes bajas y el riesgo país se acercó a los 800 puntos básicos. En simultáneo, el índice S&P Merval cayó 5,8 por ciento medido en dólares, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street se hundieron hasta 8,2 por ciento.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares se hundieron hasta 3,1 por ciento, encabezados por el Bonar 2038 y 2041, seguidos por el Global 2035 (-2,3 por ciento), el Bonar 2035 (-2,2 por ciento) y el Global 2038 (+2,1 por ciento). De esta forma, el riesgo país que mide el JP Morgan trepó 4,5 por ciento hasta los 784 puntos básicos.

La incertidumbre sobre el futuro de la política cambiaria, la volatilidad de los mercados globales y la falta de definiciones en el acuerdo con el FMI empezaron a retroalimentar el clima de pesimismo. Para algunos analistas es el comienzo de una corrida cambiaria producto del cierre de posiciones de carry trade y puede tener consecuencias dificiles de adelantar.

Una de ellas es un rebote de la inflación provocada por las fluctuaciones de los dólares financieros, la expectativa de devaluación del dólar oficial y los efectos de cobertura frente a la incertidumbre con el dólar.

Volviendo a los intentos del gobierno por contener las presiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI y aseguró que no habrá devaluación tras los desembolsos.

"Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, afirmó. El funcionario se refirió al esquema de tipo de cambio que buscará instalar el Gobierno y aseguró que en argentina el dólar "puede flotar" como en cualquier otro país, "en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo".

Al mismo tiempo, aseguró que por el momento desconocen cuál será el monto de los desembolsos. "El monto lo define el directorio del fondo cuando se reúna. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos", afirmó. Se trata de declaraciones que dejan más dudas que certezas.