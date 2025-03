Aunque la esperaban, la noticia de que Horacio Rodríguez Larreta se presentará a las elecciones porteñas por fuera del PRO no dejó de generar un profundo enojo en lo que fue su partido durante las últimas dos décadas. Tanto Mauricio Macri como Jorge Macri oscilan entre la furia, la decepción (así lo comunicaron) y el ninguneo. Por un lado, consideran que Larreta está en el llano, sin aliados, sin un partido detrás ni los presupuestos con los que supo contar durante sus dos mandatos. Desde ese lugar, minimizan el daño que les puede hacer. Pero, por otro, se lamentan que esta escisión llegue justo en el momento donde van a tener que pelear para no perder su bastión contra La Libertad Avanza, en una campaña que promete ser despiadada con todos y todas.



Nadie se puede dejar engañar por el profundo silencio que se instaló en el PRO con la confirmación que dio Larreta sobre su candidatura en las elecciones porteñas. Fueron, en realidad, dos cosas las que se confirmaron: 1) que será candidato donde más molesta al PRO, es decir, en las elecciones locales, y 2) que su campaña tendrá como eje criticar la gestión de Jorge Macri. Para muestra basta el tuit con el que Larreta anunció su regreso: "Porque la Ciudad está sucia, porque está triste. Porque hay olor a pis", fue uno de los motivos que dio el ex jefe de Gobierno y el que más se viralizó.



Para colmo, en una única aparición televisiva que dio, amplió el concepto: “Hay olor a pis en la Ciudad. No lo digo yo, no lo huelo yo solamente. Hay olor a pis, la ciudad está más sucia, hay menos policía en las calles, está más insegura, no hay una obra grande que se haya lanzado, esa es la ciudad que tenemos hoy, por eso quiero ser candidato, volvieron a haber baches, ya no había prácticamente”, se quejó.

Esto es lo que más molesta a sus ex socios del PRO: la crítica a la gestión de Jorge Macri. El jefe de Gobierno puso especial énfasis en la limpieza de la Ciudad y es uno de los temas que busca sacar de la campaña. En cambio, Larreta busca instalarlo. En el PRO porteño están seguros de que se basa en focus group y encuestas que mandó a hacer (que es la receta del PRO usada ahora contra el PRO). Así y todo, los primos Macri coincidieron en el diagnóstico sobre el tuit y el estilo que eligió Larreta: "Da verguenza", dijeron.



El exjefe de Gobierno está en conversaciones con varios de sus exaliados. En el cierre de alianzas del miércoles se verá a cuantos de ellos podrá incorporar a su presentación. Hasta ayer, tanto la Coalición Cívica como los radicales de Martín Lousteau --dos compañeros de ruta en otros tiempos de Larreta-- sostenían su decisión de presentarse solos. Si hay cambios, será a último momento.



Con su lanzamiento, se rompe la última oportunidad que había de una negociación para que Larreta bajara su candidatura y aceptara algún puesto en las listas de octubre. Ahora irán a la guerra. "La decisión de Larreta es una gran desilusión para todo el PRO, pero no es una sorpresa", masticaron bronca en el PRO porteño. "Su candidatura a legislador porteño solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza", advirtieron en lo que es la confirmación de que esta escisión llega en el peor momento. "Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad", le enrostraron. Roma sabe como pagar a sus traidores.



Del lado de Larreta, indican que no se entiende por qué están enojados, que él fue dando muestras públicas de que no coincidía con el acercamiento a Milei y que el camino que está siguiendo el coherente con todo lo que fue diciendo. "Ellos deberían estar preocupados por diversas cuestiones, no sólo las de gestión. No sé si da para hacerse mucho los vivos", advertían. El problema de batallar con un enemigo interno es que hay chances de ir hacia una mutua destrucción garantizada, con los trapitos al sol.



Pero eso llegará eventualmente, en la campaña. Por ahora, por parte del expresidente, es todo sonrisas e intentar revalorizar la marca PRO. Macri, Mauricio, publicó una storie en Instagram donde destaca al PRO como sinónimo de gestión y de transformación de la Ciudad. "La palabra es PRO. Esa palabra que representó desde siempre esa vocación de cambio profunda y esos sueños que tuve desde siempre respecto de la Ciudad que me tocó vivir", propone en un spot que cierra con un PRO bien amarillo como imagen de una Ciudad mejor.



Es decir, todo lo que les viene a intentar aguar Larreta.