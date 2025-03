Con la crecida del río Pilcomayo centenas de personas decidieron refugiarse en los campamentos que la provincia dispuso en la zona de La Curvita, en donde ya suman unas 800 personas.

El pronóstico no era el mejor. El responsable del Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo, Luis María de la Cruz, explicó a este diario que una dificultad en la frontera entre Misión La Paz y Pozo Hondo (entre Argentina y Paraguay, respectivamente) es que el cauce del Pilcomayo se había vuelto “un embudo”, y por lo tanto el agua no escurría en la cantidad y velocidad necesaria. “El agua no tiene por donde salir, entonces desborda” porque la bajante viene de manera rápida desde Bolivia.

Encima, en la cuenca alta del río, en territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, había pronóstico de alerta naranja por lluvias, por lo cual se prevé que la crecida continúe. Si llega a suceder que haya tormentas en el país vecino y en el tramo salteño sigue esta dificultad para escurrir, la situación podría ser empeorar.

Ayer algunas comunidades indígenas (la mayor parte de la población de esta zona del Chaco salteño) seguían aisladas con el agua al borde del anillo de contención, mientras que otras ya se habían sido inundadas porque la presión de la masa de agua rompió la defensa. Imágenes difundidas por pobladores mostraban tramos rotos de la ruta provincial 54 (la vía de comunicación principal) y otros anegados por el agua. Incluso personas que llevaron ayuda mostraron imágenes con el agua llegándoles a la cintura y hasta el pecho.





Llegar a cada rincón de este extenso territorio es difícil. Ayer se viralizó un video de Martín Herrera, vecino de Santa Victoria Este, por cantar lo que se conoce como “una chaqueñada”, en referencia a la problemática que se vive. “Esto fue ayer (por el lunes), a las 3 de la tarde que fuimos a Monte Carmelo”, contó a Salta/12. Comentó que si bien llegan con vehículos, desde Santa María la ruta está totalmente cortada por el agua. El equipo atravesó a pie el agua que les llegaba al pecho, y con mercadería y demás insumos en bolsas de plástico para evitar que se mojaran.

Lo más urgente es la falta de comida y de agua apta para el consumo humano, dado que por la intransitabilidad de los caminos no se está proveyendo la mercadería. La situación se complicó ayer en Alto La Sierra, en donde el referente wichí Justiniano Pérez, contó que las clases se suspendieron por las lluvias. Sin clases se suspende también el servicio del comedor que funcionaba hasta ahora para los 500 chicos y chicas que asisten a la escuela. Pérez indicó que ya había familias con sin alimento y los comercios locales empiezan a sentir el desabastecimiento.

Ayer las lluvias no cesaban en la zona y la situación preocupa a los habitantes de Santa Victoria Este, el pueblito cabecera del departamento Rivadavia. Abel Mendoza, de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), contó que el agua estaba ya sobre el anillo de defensa.

Igual situación se vivía en Misión La Paz, en donde según comentó el dirigente indígena Alejo Gallardo, el anillo “hasta ahora está aguantando”.

En cambio, en otra comunidad el riesgo era inminente. “Peligra el anillo. Están tratando de reforzar en la zona de la escuela vieja, les faltan bolsas. Están rodeados de agua. Manifiestan estar sin comunicación con las autoridades. Piden ayuda urgente”, indicaban desde Las Vertientes Costa, una comunidad a donde aún no se ha podido llegar.





Mientras, ayer se indicaba que en los campamentos de evacuados hay “presencia policial preventiva las 24 horas al igual que en los tramos afectados de la ruta provincial 54”. Por las condiciones del tiempo, tampoco este martes se logró realizar el traslado de mercadería y agua a algunas poblaciones afectadas.

A unos 200 metros del campamento, y atravesando las aguas, estaban los pobladores más afectados de La Estrella. Allí la defensa cedió y las viviendas quedaron inundadas. En declaraciones al canal Mosconi TV, un referente indicó dijo que no tenían comida y estaban cocinando un conejo que encontraron muerto por la inundación.

Embarazadas trasladadas

El gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ariel Sosa, detalló que las primeras decisiones que se tomaron fue el traslado de las embarazadas a otros hospitales para que queden alojadas de manera preventiva. Incluso las que estaban a poco de parir fueron directamente enviadas al Hospital de Tartagal, en el departamento San Martín.

Junto al ministro de Salud, Federico Mangione, ayer coordinó la disposición de un Hospital de Campaña en La Curvita, en donde se encuentran los campamentos de evacuados. Mangione indicó que hoy llegarán al territorio cuatro camionetas con una carpa, camillas, desfibriladores, aparatología para un hospital, 6 enfermeros y médicos.

Por ahora clima tampoco ayuda ante la necesidad de un eventual vuelo sanitario desde alguna de las comunidades aisladas.

Con críticas al gobierno anterior

Por su parte, la directora nacional de Vigilancia, Control de Fronteras, Hidrovías y Centro de Monitoreo, Virginia Cornejo, sostuvo ayer que con esta crecida del Pilcomayo (que por sus niveles se considera histórica) quedó expuesta “la falta de acciones concretas que se deben tener anticipadamente para evitar esto que constantemente sucede”.

La funcionaria indicó que en el caso que le compete, que es la frontera de Misión La Paz con Pozo Hondo, se debían ejecutar las obras de contención del río, “lo cual no se hizo”.

Añadió que frente al puesto de Gendarmería Nacional en Misión La Paz se había instalado una planta potabilizadora con el fin de abastecer a los pobladores.

“Es una planta que se compró con fondos nacionales" cuando salió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2020, afirmó Cornejo antes de cuestionar: "Se compran elementos que no se ponen en uso, son de un alto valor económico y social, y por desidia de un estado ausente no se pone en funcionamiento”, afirmó.

Explicó que la compra la hizo el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), que (admitió) fue disuelto al asumir el presidente Javier Milei. “Porque había otros organismos que cumplían las funciones que estaban a cargo”, justificó.

En cuanto a la ayuda para la región afectada, Cornejo afirmó que está realizando las gestiones ante el gobierno nacional para poder llegar al territorio con lo necesario.