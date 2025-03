Como no podía ser de otra manera, la sesión para tratar el DNU sobre el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó con un escándalo protagonizado nuevamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien descartó una moción planteada por la oposición sin someterla a votación.

La insólita decisión tomada a contramano del reglamento de ese cuerpo generó una discusión entre Menem y la diputada de Unión por la Patria (UxP) Cecilia Moreau, quien lo increpó: “A mí no me pelotudees”.

Mientras se daban esos cruces, trascendió en los medios un audio que le fue adjudicado a Martín Menem en el que pide a los diputados libertarios: "Los quiero gritándome, puteándome, nada de algo pacífico". Consultado durante la sesión por Gerardo Martínez, Menem le cortó el micrófono y no respondió al respecto. Tampoco contestó cuando otros legisladores lo increparon por ese audio.





Una sesión caliente

Todo comenzó cuando la diputada del FITU-PO Vanina Biasi pidió pasar la sesión a un cuarto intermedio hasta alrededor de las 16 o cuando el gobierno nacional “retire todas las fuerzas policiales que rodean este Congreso”.

Luego de ello, Menem preguntó: “¿Hay asentimiento para votar lo que plantea la diputada Biasi?” De manera dispar, algunos legisladores levantaron la mano en medio de un contexto de confusión. Pero inmediatamente Menem sentenció: “Negativo”, en intentó proseguir con la sesión.

El presidente de la Cámara cometió dos errores: primero, no llamó a votación de la moción sino que preguntó si se asentía la votación sobre el planteo de Biasi; segundo, la votación no fue formal por la vía electrónica y la contabilidad fue echa a ojo de buen cubero.

Tanto Cecilia Moreau como el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, le llamaron la atención por ello pidieron la palabra. Martínez pidió “que se vote nominal”, pero el pedido fue ignorado por Menem, que siguió con el temario.

“Presidente –interrumpió Moreau-, a mí me parece que el pedido de la diputada Biasi no corresponde en este momento. Pero lo que usted no puede hacer es decir ‘negativo’ y mirar para otro lado. Las mociones se votan. Póngala a votación. Ordene” el trámite parlamentario.

Menem pretendió ignorar el pedido, subestimó el planteo de Moreau y le pidió Martínez que “se ordenen” porque “se interrumpen entre ustedes” (entre él y su compañera de bancada). Pero la respuesta de Moreau fue tajante: “A mí no me pelotudees”.

Desorientado, Menem volvió a pedirle a Martínez que “como jefe de bloque, ponga en orden a su bloque”. Pero la respuesta a esa ironía le jugó en contra: “Venís de hacer un papelón la semana pasada, así que no me des indicaciones de lo que tengo que hacer con mi bloque. Yo no te doy indicaciones de lo que vos tenés que hacer con el tuyo, ¿estamos?”, respondió Martínez.

A lo que el jefe de bancada se refirió fue al papelón tramado por La Libertad Avanza (LLA) en la sesión de la semana pasada, cuando durante el debate por los poderes delegados a Javier Milei varias diputadas se agredieron y dos diputados oficialistas se trenzaron a trompadas, dándole a Menem razones para a levantar intempestivamente la sesión sin tener atribución para ello.

Luego, Martínez le explicó cuál era el procedimiento que debió haber activado tras la moción de Biasi. Menem no pudo contradecir el reproche y trató de corregir su mal procedimiento sometiendo a votación formal el pedido de cuarto intermedio. Lo único que le respondió a Martínez fue: “No me tutee porque yo no lo tuteo, mantengamos el respeto”.