El gobierno de Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales y dejó sin efecto la creación del fondo especial de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de esa zona que fue arrasada por el agua y en la que murieron 16 personas y se produjeron daños materiales millonarios. El Decreto 424, que da por tierra la Ley 27.790 sancionada el 4 de junio, generó un fuerte cuestionamiento del arco opositor, desde donde calificaron al gobierno de La Libertad Avanza como "desalmado y cruel" y anticiparon que insistirán con la norma en el Congreso. Desde el PJ bonaerense denunciaron que desde el Ejecutivo se muestran “fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”. Además, el intendente, Federico Susbielles, se quejó y dijo que la ciudad "tiene derecho a renacer". Pero el desprecio de Milei por lo que sucedió en esa zona no es nuevo: visitó el área afectada recién seis días después de las lluvias, en un recorrido fugaz por unos pocos barrios, en los que recibió insultos de los vecinos.

“Hoy recibimos una noticia que golpea, porque esa ley era una herramienta concreta para seguir reconstruyendo”, dijo el intendente tras conocer la noticia. En una conferencia de prensa desde el Palacio Municipal, Susbielles advirtió que la reconstrucción “aún no comenzó” y que la ciudad necesita “gestión y presupuesto” para salir adelante y que el veto no puede significar “el cierre del capítulo”. Según los cálculos que las autoridades locales hicieron en marzo, Bahía Blanca necesitaba "más de $400.000 millones" para reconstruir la ciudad tras los "daños infinitos" que dejaron las inundaciones. Sin los recursos que aportaba la ley, todo se torna muchísimo más dificultoso en una ciudad que fue literalmente partida al medio, con puentes quebrados, negocios destruidos y familias que lo perdieron todo por el agua.

Uno de los argumentos del Gobierno es que la ley, que tuvo un amplio consenso en el recinto, se superpone con los fondos enviados previamente y que carece de previsión presupuestaria, es decir, no explica el origen de las partidas. El decreto, que lleva las firmas de Milei, del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de quitar la emergencia, elimina las exenciones impositivas, una moratoria de 180 días, fomento de obras y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación para los damnificados.

Para el portavoz, Manuel Adorni, la decisión no afecta a los bahienses sino a la casta política. “Hoy casi, tres meses después (si, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la Ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”, agregó Adorni. El Ejecutivo planteó que las medidas ya habían sido implementadas mediante el decreto 238/25, publicado el primero de abril en el Boletín Oficial, cuando “el gobierno nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados. También brindó ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completo nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las Fuerzas Federales para rescatar a 716 personas”.

“Bahía tiene derecho a renacer. Vamos a seguir luchando, pero la reconstrucción real todavía no empezó. No alcanza con agradecimientos ni gestos simbólicos. Se necesitan recursos. Y se necesitan ya”, sentenció Susbielles. Y anticipó que intentará comunicarse con Milei para "actualizar la información". "No tengo motivos para desconfiar de la palabra que me dio el presidente sobre el apoyo del gobierno nacional para la reconstrucción de la ciudad", dijo.

“Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel”, escribió la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, una de las impulsoras de la ley junto a Eduardo "Wado" de Pedro y Maximiliano Abad, de la UCR. Como ella, otras voces se sumaron al rechazo libertario. "Es una decisión que abandona a una región golpeada por la tragedia", escribió en X el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, e indicó que desde ese organismo destinaron "más de $140 mil millones en créditos para personas, pymes y comercios". El gobierno de Axel Kicillof ya envió 273.000 millones de pesos para avanzar con la reparación y la normalización de Bahía Blanca.

Los legisladores y legisladoras anticiparon que insistirán con la ley en el Congreso dado que es falaz el argumento de la duplicación de los fondos. "No se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”, afirmaron en un comunicado Abad y la diputada radical Karina Banfi.

“Basta de crueldad, Milei. Plata hay, ya se lo explicamos. Puede usar los ATN o los fondos que se liberaron a eliminar la sobretasa del FMI. Pero usted elige rifarla para que siga el circulo financiero”, escribió en las redes sociales la diputada de UxP Victoria Tolosa Paz, otra de las impulsoras del proyecto.

Desde el Partido Justicialista bonaerense emitieron un comunicado titulado “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, en el que sostienen que “no sorprende” la decisión del Gobierno nacional porque “avanzan con la gente afuera”. "El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”, concluye el comunicado.

La decisión de Milei trae a la memoria las palabras del presidente en diciembre de 2023, cuando recién asumido se refirió al temporal que azotó a la ciudad en aquél momento y dijo: "estoy perfectamente confiado de que ustedes van a lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”.

Con la nueva tragedia, la respuesta parece ir en el mismo sentido. "Quienes viven en Bahía saben que la normalidad es apenas una apariencia, y que las heridas siguen abiertas, sobre todo en lo estructural, comercial y productivo”, dijo Susbielles y solicitó ayuda para “reestablecer la vida productiva e institucional de la ciudad”. También le pidió al Estado nacional la “reactivación” de la obra El Cholo, que hoy está paralizada y que es de vital importancia para la ciudad por ser vial e hidráulica. "Solicitamos al Gobierno nacional una inversión en infraestructura acorde a lo que necesita la ciudad", agregó.

“Bahía Blanca necesitó, necesita y va a necesitar de la participación presupuestaria no solo del municipio, sino también de la Provincia y de la Nación”, agregó el intendente, especialmente para llevar adelante las grandes reformas del sistema hidráulico de la zona y poder manejar de mejor manera los grandes volúmenes de agua durante las lluvias intensas.

En ese contexto, Susbielles explicó en detalle las inversiones que el Municipio realizó hasta el momento: 418 emprendedores fueron subsidiados por 683 millones de pesos, 629 comercios recibieron 442 millones, y 231 comercios de Ingeniero White y General Cerri fueron asistidos con 261 millones. Además, se destinaron fondos para 22 asociaciones civiles, 21 clubes deportivos y 46 centros culturales. Indicó que el total de beneficiarios fue de 1.328 y que se destinó un monto global superior a los 1.800 millones de pesos entre recursos municipales, aportes del puerto y del fondo “Bahía por Bahía”, nutrido por donaciones.