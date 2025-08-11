Un hombre que tenía pedido de captura por un homicidio cometido hace dos años fue detenido este domingo en el ingreso de la cancha de Barracas Central, cuando quiso entrar al estadio como espectador del partido de su club ante Aldosivi.

Según informaron fuentes del caso, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo venía buscando desde hace tiempo, luego de que la Justicia confirmara su participación en un homicidio durante una pelea con un amigo en agosto de 2023.

Los investigadores tenían la información de que el acusado podría regresar a la cancha para ver a su equipo, pese a su situación judicial, así que se prepararon para detenerlo.

Como ocurre con los prófugos de la Justicia, el nombre del ahora detenido estaba incluido en la lista de Tribuna Segura, lo que permitió su rápida identificación.

Los detectives del caso, junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos, que suelen intervenir en los operativos de seguridad en las canchas, “tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado”, explicaron fuentes de la investigación.

El hombre está acusado por un crimen cometido el 27 de agosto de 2023 en el cruce de las calles Osvaldo Cruz y Zavaleta, en el Barrio 21-24. Según consta en el expediente, ese día el ahora detenido se acercó a la víctima, Edgar Limber Justo Quispe, quien estaba en compañía de un hombre y una mujer, con amenazas e intenciones de asalto.

Otra versión dice que la víctima y el detenido eran amigos, y que tras una borrachera el hombre apresado este domingo atacó a Quisque.

Lo que está claro es que hubo una discusión, tras la cual el detenido golpeó a la víctima, quien habría tomado una chapa para defenderse. En ese momento, el acusado se alejó y volvió con una varilla de hierro, que clavó en el ojo de Quispe.

La víctima fue internada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año.