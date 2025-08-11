Con el ascenso de Racing de Chivilcoy, el descenso de Zárate Básquet y el anuncio por parte de Riachuelo de La Rioja de no disputar la máxima categoría, la Liga Nacional de básquetbol confirmó que su edición 2025/2026 se disputará con 19 participantes, uno menos que en las últimas campañas.

De acuerdo a la confirmación que brindó la Asociación de Clubes, la temporada comenzará el 24 de septiembre y, más allá de la ausencia de un equipo, la serie regular mantendrá el formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera rueda, los cuatro mejores clasificados disputarán la renovada Copa Islas Malvinas, antes denominado Súper 20, como torneo de medio término.



La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, con el comienzo de los Play Offs de Reclasificación (equipos ubicados del 5° al 12° puesto) a principios de mayo. Con un equipo menos, la serie por la permanencia la disputarán los conjuntos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos

Los conjuntos que confirmaron su participación en la nueva edición del certamen son Argentino de Junín, Atenas, Boca, Ferro, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Independiente de Oliva, Instituto de Córdoba, La Unión de Formosa, Obras, Oberá, Olímpico, Peñarol, Platense, Quimsa, Racing de Chivilcoy, Regatas de Corrientes, San Lorenzo, San Martín de Corrientes y Unión de Santa Fe.



En tanto, Riachuelo llegó a un acuerdo con la AdC para ceder su plaza de la máxima y continuar disputando la Liga Argentina. Pero como no hubo ningún comprador, el puesto de los riojanos quedó vacante.

En tanto, la Supercopa se disputará entre Boca, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto, subcampeón en ambos torneos.