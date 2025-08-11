María Becerra se presenta en el Estadio Monumental de River con su show 360º este viernes 12 de diciembre. La preventa para clientes de BBVA arrancó este lunes a las 13.00 en el sitio web oficial de All Access, etapa de venta que estará disponible hasta este martes o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Luego, comenzará la venta general. ¿Cuánto salen las entradas y cómo comprarlas?

Con una capacidad proyectada para 85 mil personas, el nuevo concierto de María Becerra en el Monumental será el evento más grande jamás realizado en el recinto porteño. En esta ocasión, el concepto escénico permitirá una conexión directa con el público desde todos los ángulos.



María Becerra anunció un show en River. Imagen: prensa.





El anuncio llegó tras una campaña enigmática, en la que los nuevos alter egos artísticos de María Becerra intervinieron pantallas de los principales canales de streaming del país. El cierre fue cinematográfico: la cantante ofreció un show sorpresa en vivo desde un helipuerto a más de 70 metros de altura en Puerto Madero, acompañado por un espectáculo de 300 drones que iluminó el cielo porteño.

Cuánto salen las entradas para María Becerra en River

Los precios de las entradas para ver a María Becerra en River oscilan entre los $55.000 y los $300.000, según el sector. En todos los casos hay que añadirle a ese precio el costo de servicio que cobra la plataforma, el cual suele rondar el 10% del valor del boleto. Quienes son clientes del banco BBVA tienen la posibilidad de adquirir sus boletos en hasta 6 cuotas sin interés. La lista de precios completa es la siguiente:



Platea Sívori / Centenario Alta: $55.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Lateral: $60.000

Campo General (c/acceso a Sívori y Centenario Inf. y Baja): $65.000

Platea San Martín / Belgrano Alta Central: $75.000

Platea San Martín / Belgrano Media Lateral: $80.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Lateral: $90.000

Platea Sívori / Centenario Media (Numerada): $90.000

Platea San Martín / Belgrano Media Central: $95.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Lateral: $105.000

Platea San Martín / Belgrano Baja Central: $115.000

Platea San Martín / Belgrano Inferior Central: $125.000

Pits: $300.000

Los precios de las entradas para ver a María Becerra en River. Imagen: prensa.





La artista ya se presentó en dos oportunidades en River, ambos con capacidad agotada. Solo en su canal de YouTube suma casi 6 millones de suscriptores y casi 5 mil millones de reproducciones, además de 17,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, plataforma en la que suele ocupar algún puesto del top 5 de artistas argentinos.

Además de su prometedora carrera musical, María Becerra se prepara para el estreno de "En El Barro", una serie producida por Netflix que será la continuación de "El Marginal" y promete mostrar los pormenores de la vida de las reclusas de La Quebrada. El lanzamiento de esta producción audiovisual, programada para el 14 de agosto, marcará el debut actoral en pantalla chica de la quilmeña.

