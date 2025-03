En el comienzo de una sesión caliente, el diputado --y actual jefe de bancada de Unión por la Patria--- Germán Martínez increpó al presidente de la cámara, Martín Menem, por un audio adjudicado al riojano en el que arenga a los legisladores de La Libertad Avanza a generar focos de violencia dentro del recinto. "Los quiero gritándome, a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico", se escucha en el audio viralizado este miércoles por la mañana. Mientras dentro del Congreso de la Nación los legisladores debaten un nuevo endeudamiento con el FMI, en las afueras del Parlamento se espera una nueva marcha por los jubilados.

En su breve intervención, Martínez leyó las palabras que Menem les dijo en un chat privado a los legisladores de su espacio. " Este es el contenido de un audio suyo enviado a un grupo , que está circulando por todos los medios de comunicación", aseguró el diputado santafesino respecto a las supuestas órdenes que el presidente de la Cámara le habría dado a los legisladores ultraderechistas para ensuciar el debate parlamentario.

Inmediatamente, y notablemente incómodo, Menem interrumpió la exposición del diputado peronista y le dio la palabra a un legislador del Frente de Izquierda, para evitar que la cuestión se instale como tema al interior del recinto. " Continuemos con la sesión, por favor, tiene la palabra el diputado Christian Castillo para una cuestión de privilegio", masculló Menem.



En audio completo viralizado esta mañana se escucha que una voz masculina da la siguiente orden: "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento, que me discutan el reglamento, pero griten (...) los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico".

Posteriormente, la diputada Vanina Biasi (Frente de Izquierda) también hizo referencia al polémico audio. "Señor presidente, hay un audio circulando en el que usted da instrucciones a su bloque sobre como tienen que actuar y ahora sabemos que es un audio correspondiente a la sesión pasada ", aseguró la legisladora y recordó el escándalo protagonizado por Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) durante el último debate.

El audio es parte de un chat que Menem mantuvo con diputados del oficialismo con anterioridad al debate. "Va a ser la sesión más importante de los últimos 20 años. Van a ser parte de la historia", los arenga y luego les baja línea: "Dientes apretados en todo momento".

El audio "tiene que ir directamente a la fiscalía y al juez que tiene que investigar su conducta respecto al hecho tan grave en donde su gobierno y su persona levantaron una sesión de una manera absolutamente irregular, cuando adentro de este recinto había personas de sobra para habilitar el quorum", lanzó la diputada.