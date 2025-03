Guías de turismo y trabajadores de los Parques Nacionales rechazaron la decisión del Gobierno de desregular los servicios de turismo dentro de las áreas protegidas. La principal medida anunciada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Cristian Larsen, consiste en que ya no será obligatorio que las empresas de turismo contraten guías para realizar excursiones dentro de los parques, excepto en actividades de riesgo. Los y las trabajadoras advierten que la decisión "desprofesionaliza" su función, que implicará más pérdidas de puestos laborales y que atentará contra el cuidado del ambiente.

Aunque la desregulación todavía no fue oficializada por resolución, Larsen ya la confirmó en su cuenta de X: "Ahora, la contratación de guías será opcional para actividades convencionales y obligatoria solo para actividades de riesgo como montañismo o rafting", escribió el funcionario la semana pasada y agregó que "esto generará más libertad y que nuevos prestadores puedan ofrecer más opciones". Hasta ahora, los espacios turísticos son libres para el público en general, pero los reglamentos de los parques indican que los prestadores que ofrecen excursiones grupales o en zonas por fuera de los espacios turísticos deben tener contratados guías para esas ocasiones.

El falso concepto de libertad

El anuncio generó el rechazo de los y las trabajadores de los parques, que lejos están de considerar la desregulación como un hecho que "generará más libertad". Virginia Gallardo, delegada de ATE del Parque Nacional Lanín e integrante de la coordinación nacional de ATE Parques Nacionales, advirtió que la medida "elimina la mirada esencial de una visita a los parques, que es que debe transmitirse el mensaje de que son áreas protegidas; los guías son agentes multiplicadores de mensajes de conservación, interpretan el patrimonio natural y cultural y, son los intermediarios entre la comunidad local y los visitantes”.

Gallardo agregó en este punto que "los visitantes son aquellos que llegan a un parque nacional y se van con un mensaje de educación ambiental; sino, son simplemente turistas y para ofrecer esta explicación, los guías son profesionales que han estudiado y se han capacitado para desarrollar esa tarea, no es un hobby”. Para la delegada de ATE, la mirada del gobierno sobre el tema es "simplista": "muchas veces los guías son los que están atentos a un incendio y los primeros en dar alerta o atender la emergencia, y eso está reglamentado en la actividad”, señaló.

ATE detalló en un comunicado que "no tener guías significa que no habrá quienes informen y eduquen durante el transcurso de las excursiones acerca del área que se está recorriendo, que orienten o hagan hincapié en los cuidados a tener en cuenta, en la importancia de la preservación y las labores de protección del ambiente". También advirtieron que "brindar servicios sin guías es vaciar de contenido a las excursiones, implica que muchas y muchos visitantes no tendrán un acompañamiento que evite que se incurra en comportamientos potencialmente dañinos y significa la pérdida de cientos de puestos de trabajo en diversas localidades del país de personal calificado y capacitado para ejercer dicho rol".

Aunque es cierto que la medida no se traduciría directamente en despidos, como sí viene ocurriendo en los distintos parques en los últimos meses, los y las trabajadoras advierten que flexibilizará las condiciones laborales de los guías, sobre todo de aquellos que ya trabajan para empresas de turismo, que tendrán mayor libertad para desprenderse de sus servicios. Sólo para graficar, desde ATE indican que en el Parque Nacional Iguazú trabajan unos 380 guías, en el Nahuel Huapi 390, en el Lanín 200 y en Los Glaciares, 400.

Precisamente en esa zona los y las guías se vienen organizando para rechazar las diferentes medidas de la APN, y la semana pasada realizaron una protesta ante la llegada de Larsen a El Calafate. En una conferencia de prensa en esa ciudad, el presidente de Parques confirmó la misma noticia publicada en su cuenta de X, y los trabajadores lo esperaron con carteles que reclamaban "no a la desregulación de los guías" y alertaban que "nuestra profesión está amenazada".

De punta a punta del país

En El Chaltén, además, vienen denunciando un proceso de mercantilización del Parque Los Glaciares que comenzó en octubre del año pasado con la decisión de empezar a cobrar entrada en los accesos al parque ubicados dentro de la ciudad, que históricamente se caracterizó por su ingreso gratuito como "capital nacional del trekking". La semana pasada, allí también denunciaron que la APN comenzó de un momento para el otro trabajos de apertura de un nuevo sendero turístico dentro del área protegida, con remoción de árboles incluida.

Según pudo recabar este diario, las protestas contra la desregulación del servicio de guías se replicaron también en otros puntos del país con parques importantes, como Puerto Iguazú, Ushuaia, San Martín de los Andes y Bariloche. Allí, más de cien guías protestaron ante la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y en el Centro Cívico: "Los guías de turismo somos fundamentales para proporcionar una experiencia segura, educativa y memorable a los visitantes de los parques nacionales", apuntaron desde el Colegio de Profesionales en Turismo de Río Negro. La Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego indicó que la medida busca "desprofesionalizar nuestra carrera".