El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, puso en funciones ayer al secretario de Seguridad a cargo del Ministerio de Seguridad, el coronel retirado Juan Manuel Pulleiro, en reemplazo de Guillermo Corro, quien presentó su renuncia el miércoles último. Su rumorea que la salida de Corro se debe a internas en las fuerzas de seguridad a su cargo.

Corro fue ministro de Seguridad en dos oportunidades bajo la gestión del ex gobernador Gerardo Morales y continuó en la gestión de Sadir. Antes fue Jefe de la Policía de la provincia. Fue cuestionado por varios hechos en la gestión de 2023, entre ellos, la represión al jujeñazo.

En tanto, el flamante nuevo ministro es resistido por sectores de las fuerzas policiales y penitenciarias. Activos y retirados emitieron un comunicado expresando su "profundo malestar y rechazo". Lo mismo hizo la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP). También se expresaron organismos de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos que repudiaron la designación por los antecedentes negacionistas que pesan sobre el ministro.

Es la primera vez en la provincia que un funcionario es repudiado públicamente por fuerzas de seguridad, lo que exhibe una crítica situación en esa cartera.

Mientras que Sadir publicó en sus redes: “Elegí a Juan Manuel Pulleiro para que esté a cargo del Ministerio de Seguridad. Con su experiencia, vamos a seguir trabajando para mejorar la seguridad en la provincia, por nuestros policías y penitenciarios y para cuidar a los jujeños. Lo acompañará un gran equipo comprometido con este objetivo".





Entre 2019 y 2021 Pulleiro ocupó el Ministerio de Seguridad de Salta, un período que dejó un saldo de cuestionamientos y descontento en amplios sectores de la sociedad salteña. Reivindica el Operativo Independencia decretado por María Estela Martínez de Perón en 1975 para perseguir y eliminar a cientos de obreros y estudiantes del norte argentino con la excusa de combatir a la guerrilla Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El acto de asunción fue al mediodía, en el Salón Blanco de Casa de gobierno, donde Pulleiro buscó tranquilizar a quienes lo cuestionan por foráneo: “Conozco al pueblo jujeño”, definió para luego hacer referencia a sus estrechos vínculos con la provincia, tendidos en los tiempos del alud en Volcán y de la pandemia por coronavirus.

“Acepté este nuevo desafío sabiendo que la cartera de Seguridad es muy compleja”, dijo y anticipó que la agenda de prioridades se basará en la prevención. Sin embargo, en un comunicado de las fuerzas de seguridad jujeñas se sostiene que Pulleiro “Es un militar sin experiencia ni especialización en seguridad ciudadana”.

Ni bien asumido, en horas de la tarde, el funcionario mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de Ministros, Freddy Morales, y funcionarios policiales.

Por otro lado, Luis Miranda, secretario general de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), consideró "secundario" la procedencia de Pulleiro. "Lo que sí nos preocupa es que no tiene formación en seguridad. Hoy en Jujuy tenemos un Instituto en Seguridad Pública”, dijo. Asimismo, puso el acento en “la militarización, un militar puede saber de defensa pero no sabe de seguridad, desconoce la situación en la provincia. Además, las deudas en la provincia en materia salarial, en materia de estructura de seguridad no las conoce”, ratificó.

Miranda recordó el paso de Pulleiro por el Ministerio de Seguridad de Salta (de 2019 a 2021): concluyó que “no fue bueno y tiene perfil duro propio de los militares. Eso lo verá el personal en actividad y en retiro. El militar se maneja en función de enemigo, amigo y no en materia de seguridad pública”, diferencio.

“No se valora al hombre o mujer jujeña, y recurren a personas fuera de la provincia. Hay intereses contrapuestos, él está relacionado a la empresa Huarpe que tiene la explotación de las seguridades mineras en Exar, está relacionado al partido Conservador Popular en Salta, donde le permitió llegar a Gustavo Saénz a la gobernación en el 2019. Entonces con el partido de Gómez Centurión. Además está imputado por el delito de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos en Salta”, enumeró.

La Federación hizo un pronunciamiento que engloba a las 23 provincias y CABA. Asimismo, Miranda adelantó que habrá otro pronunciamiento por considerar que “la designación de Pulleiro es un retroceso”.

“Si el señor gobernador se retracta en su decisión, no es un signo de debilidad sino se enmienda”, afirmó la Federación. También señaló que “desde el punto de vista político, traerlo a 40, 50 días de las elecciones, cuando se prevé que habrá protestas me parece un contrasentido. Es un chaleco de plomo para este gobierno”, advirtió.

"La noticia del nuevo ministro no cayó bien. Hay gente preparada para dirigir políticas de seguridad de mi provincia al servicio de los jujeños, de los habitantes. Acá falta que nos valoren”, recriminó.

“Su designación nos escandaliza”

Por otro lado, los organismos de derechos humanos de Jujuy expresaron en un comunicado el repudio y preocupación ante la designación de Pulleiro. “Representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza latente para la democracia y la convivencia pacífica en nuestro territorio provincial”, aseguraron.

Tambien le cuestionaron al coronel “su reivindicación del Operativo Independencia, su oposición a los juicios por crímenes de lesa humanidad y su cercanía con sectores ultraconservadores, que promueven políticas represivas". Afirmaron que reflejan una visión de la seguridad basada en el disciplinamiento social arbitrario y la criminalización de la protesta, lo que el gobierno jujeño continúa instalando y naturalizando sin tener en cuenta ni la propia Constitución Nacional y en sintonía con el actuar del gobierno nacional de Javier Milei”.

“Su designación nos escandaliza como sociedad ya que no es un hecho aislado, sino que profundiza el modelo de seguridad punitivista y represivo que venimos arrastrando desde el inicio de la gestión de Gerardo Morales en Jujuy”, sostuvieron las organizaciones. Recordó la causas penales a dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. “La represión brutal contra manifestaciones legítimas, como las protestas contra la reforma constitucional en 2023, evidencia esta política orientada a disciplinar a la sociedad mediante el uso de la fuerza”.

Por ello, los organismos de derechos humanos pidieron al gobierno de la provincia la inmediata remoción de Juan Manuel Pulleiro en el cargo recientemente designado. “Desde los organismos de derechos humanos de Jujuy, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos y libertades de nuestro pueblo digno de respeto y reparación histórica. No permitiremos que el autoritarismo y la represión se instalen como política de Estado poniendo en riesgos mayores nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron.

Se suman repudios

El Partido Obrero repudió la asunción de Pulleiro. “A días de un nuevo aniversario de la última dictadura militar que llevó adelante un plan de aniquilación física de obreros y estudiantes con 30 mil detenidos - desaparecidos, el Gobernador Carlos Sadir designó como nuevo Ministro de Seguridad a un negacionista del terrorismo de estado”, destacó.

La diputada provincial Natalia Morales (FITU) expresó: “En sintonía con Bullrich y Milei, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir (UCR) pone en el Ministerio de Seguridad de la provincia a un ex militar, negacionista de los 70, Juan Manuel Pulleiro”.

Por otra parte, el dirigente político Carlos de Aparici, consideró que el cambio de ministro en Seguridad es un "Manotazo del Gobernador para disimular la desastrosa gestión". "No queremos un militar autoritario y cuestionado. Queremos una política de seguridad sería y profesional", sostuvo.