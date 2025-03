Bajo el lema "No al FMI. Con dependencia económica, no hay justicia social", dirigentes políticos, economistas y expertos en el modelo de endeudamiento que se ha repetido en una decena de ocasiones en la Argentina convocarán a la construcción de un Frente por el No Pago de la Deuda con el FMI.

El economista José Pepe Sbattella es uno de los integrantes que, junto con un conjunto de organizaciones políticas realizará, este jueves 20 de marzo a las 18 horas en Plaza Congreso, un acto contra el acuerdo con el FMI y por la recuperación de la independencia económica.

En este sentido, Sbattella explicó en la 750 que este nuevo acuerdo para tomar deuda con el FMI lo han caracterizado como “deuda odiosa”.

“A partir de caracterizar, incluso en términos internacionales, esta deuda que se llama odiosa, porque un país considera a futuro que esta deuda se generó con un sistema fraudulento de creación y una disputa muy grande pero que de alguna manera compromete al FMI al haber aceptado este acuerdo”. afirmó.

“Esta caracterización de deuda odiosa plantea la posibilidad de anulación del acuerdo, y la posibilidad de procesos judiciales con los que hicieron esto, incluido a nivel internacional, con las autoridades del FMI, porque están violando no solo la institucionalidad argentina, sino que el FMI está violando también su estatuto”, explicó.

“Hay que dejar claro que esto implicaría la anulación, no la derogación. Nosotros vamos con un grupo de economistas y hemos armado un plan para cuando se vaya Milei. Esta caracterización de deuda odiosa implica una serie de acciones que ya están escritas y seríamos capaces de aplicarlas en 24 horas”, expresó.

“Lo básico que decimos es deuda odiosa: no le vamos a pagar hasta que se investigue la deuda con el FMI, el Congreso de la Nación debe hacerse cargo de toda negociación sobre la deuda pública, tal como dispone la constitución”, cerró.

Participarán como oradores y oradoras destacadas figuras de la política nacional como: Claudio Katz, Julio Gambina, Rodolfo Treber, Jorge Elbaum, Lucy Cavallero, Zaida Chmaruk, Gustavo Funes, Rafael Klejzer, Beverly Keene, Juan Pablo Olsson, Alejandro Olmos Gaona.



Qué es una "deuda odiosa"

Deuda odiosa, deuda execrable, deuda ilegítima o deuda injusta, en derecho internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente.

En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.