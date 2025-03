Stella Maris es la flamante ganadora del concurso La 750, la radio de Argentina, por el cual podrá ver a la Selección Argentina en Montevideo el 21 de marzo por las Eliminatorias de cara al Mundial 2026. Al recibir su premio en los estudios de la 750, contó por qué es tan especial este viaje a la capital uruguaya.

“Siento mucha emoción, pero les cuento que desde el primer momento que comenzó el sorteo, pensé que era para mí”, comenzó diciendo.

“Mi pareja falleció hace dos años y con él éramos fanáticos de Montevideo. Hace dos años, en principio no me animé a viajar por dolor y luego por motivos económicos. Hace dos años que me debo un viaje a Montevideo para hacer un ritual para estar con él de nuevo en esas calles”, contó emocionada.

“Él era fanático futbolero, hincha de Racing. Me llevó a conocer el estadio Centenario como si fuera el Louvre, más o menos. Miraba las fotos, me explicaba cuanta cosa de todo. Para mí es una emoción inmensa”, señaló.

“Cuando escuché que era en Uruguay, venía anotando. Cuando se le cortó a la otra oyente, tomé el teléfono y me comuniqué. No encontraba el cuaderno donde tenía las respuestas. Fue como si el universo hubiera conspirado en ese momento para que se diera todo. Necesitaba este viaje”, concluyó.



El premio que se llevó Stella Maris consiste en un pasaje para una persona ida y vuelta de Buenos Aires a Montevideo, donde se disputará el encuentro y un ticket para el ingreso al partido que el equipo de Lionel Messi jugará el 21 de marzo contra el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.

Scaloneta solidaria

Aprovechando el parate de la fecha FIFA, la Scaloneta jugará un partido solidario este sábado, en el estadio de Huracán, en beneficio del Hospital Penna de Bahía Blanca, uno de los lugares más afectados por el trágico temporal en la ciudad. Las entradas para este encuentro se pusieron en venta también este miércoles, y las plateas se agotaron en cuestión de minutos.

Para el encuentro amistoso con la Selección Sub 20, que comenzará a las 17, ya no quedan tickets disponibles para los sectores Masantonio y Houseman, cuyo precio fue fijado en 30.000 pesos.

En cambio, aún se pueden adquirir localidades en las dos cabeceras (Stábile y Bonavena) a un costo menor (20.000 pesos), a través del portal Deportick.com.

El canje se realizará en las boleterías del Tomás Adolfo Ducó el viernes, de 9 a 18, y sábado, de 9 a 14.

El anuncio de la acción solidaria se hizo el martes en una conferencia de prensa encabezada por Claudio Tapia, Lionel Scaloni, Germán Pezzella y Lautaro Martínez. Hace algunos días, el cuerpo técnico de la Selección creó un alias para recibir donaciones y desde la AFA enviaron camiones para ayudar a los damnificados.