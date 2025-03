Cuando había una injusticia por la que protestar, cuando había una humanidad que salvaguardar, Nora Cortiñas estaba ahí. Por eso este viernes 21 se inaugura la muestra fotográfica colectiva Norita siempre nos cuidó en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543). La exposición fue curada por el fotógrafo Alejandro Amdan, quien invitó a una miríada de colegas que solían acompañar a las Madres de Plaza de Mayo en sus rondas hacia finales de los años ’70 y comienzos de los ’80. “Esperamos que esta muestra de fotos sea un tributo digno a su memoria y un recordatorio de su legado, que sigue vivo en nuestros corazones y en nuestra lucha por la justicia y los derechos humanos”, plantea.

La muestra se enmarca doblemente en, por un lado, la cercanía con un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar que devino en la última dictadura, y, por otro lado, en el mes del 8M, al que el CCC presta particular atención. Además, Norita siempre nos cuidó dialoga con otras exposiciones del CCC, como El siluetazo. Una mirada desde adentro, que reúne fotografías de Guillermo Kexel. El siluetazo se expone a una sala de distancia y gira en torno a la icónica intervención en reclamo de justicia y aparición con vida de las víctimas de la última dictadura.

“Los fotógrafos, nos cuenta Amdan, iban registrando toda la actividad y el accionar de las Madres y eso iba constituyendo el propio archivo de Madres”, explica Juan Pablo Pérez Roca, coordinador del Departamento de Ideas Visuales, y responsable de montar las obras. “Norita siempre los cuidaba, no sólo se preocupaba de que no faltara nadie después de las rondas de los jueves, sino que iban a las redacciones para ver que no tuviesen ningún inconveniente”, señala Pérez Roca. “Hay algo de esa idea de refugio, de cuidado, que es un poco todo lo que representa Norita. Pero Amdan como curador quiso mantener la idea de Nora, no de ‘Norita’, como le decíamos todos muy cariñosamente, él quiere mantener la idea de Nora como un emblema y símbolo de lucha”.

Amdan, en tanto, señala en su texto curatorial: “A un año de su partida, recordamos a Nora Cortiñas, esa mujer que dedicó su vida a la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. A través de estas imágenes, queremos rendir homenaje a su memoria y legado. Estas fotos capturan momentos de su vida, desde su infatigable lucha en la Plaza de Mayo hasta sus encuentros con otras mujeres y activistas que compartían su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Queremos recordar su valentía, su determinación y su amor por la vida y la justicia. Nora Cortiñas sigue siendo un ejemplo y una inspiración para todas aquellas personas que luchan por un mundo más justo y equitativo, así como continuar la lucha por memoria, verdad y justicia, sin olvido ni perdón para los crímenes de lesa humanidad”.

La exposición se extenderá a partir de este viernes con distintas actividades en torno al lema Memoria, Verdad y Justicia y culminará el 30 de mayo en conmemoración a la partida física de Cortiñas, que sucedió el año pasado.