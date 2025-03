Tal como se preveía, la sesión especial pedida por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para tratar los proyectos relativos a las PASO se cayó por falta de quórum, aunque dejó expuesto un nuevo escenario político en la Legislatura bonaerense. El kicillofismo presentó su propio proyecto para suspender las elecciones Primarias y bajó al recinto diferenciándose de sus pares del resto del peronismo y el Frente Renovador.

Para comenzar el debate en el recinto se requería de la presencia de 47 diputados, pero sólo fueron 33 los que se sentaron. Entre ellos estuvieron los libertarios, buena parte del PRO, dos de la Coalición Cívica y ocho de Unión por la Patria. La sesión estuvo presidida por el vicepresidente de la Cámara, el amarillo Adrián Urreli. Ni el cristinismo ni el massismo aportaron legisladores. Por caso ni Alexis Guerrera ni el vice Alejandro Dichiara asomaron por la cámara.

Así, por primera vez, el sector de diputados que responde al gobernador Axel Kicillof y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se mostró con autonomía del bloque de Unión por la Patria.

El proyecto de Kicillof

Horas antes de la sesión, el espacio de Kicillof presentó un proyecto que lleva las firmas de Susana González, Gustavo Pulti, Lucía Iáñez, Laura Aloisi, Liliana Pintos, Mariana Larroque y Ana Luz Balor. Allí reclamaron la suspensión de las PASO, pero también la modificación de los plazos electorales, tal como pidió el Gobierno bonaerense este lunes. Finalmente, las legisladoras Aloisi y Pintos (estuvo en el recinto, pero se fue antes de que inicie el encuentro) y el diputado Ricardo Rolleri no estuvieron en la sesión.

En una segunda sesión del día, que se inició más tarde y fue convocada para rememorar el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el proyecto de González tomó estado parlamentario, por lo que podría ponerse en ruedo la semana entrante.

El articulado propone "suspender por única vez y durante el año 2025" las PASO modificar los plazos que serán aplicables por única vez para las elecciones generales de este año, considerando primero que la convocatoria para las elecciones será hecha por el Poder Ejecutivo con no menos de 100 días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios.

También agrega que la solicitud de reconocimiento de alianzas deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general y que la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto electoral. Finalmente, postula que la presentación de boletas deberá ser efectuada con una anticipación de por los menos 50 días a la fecha del acto electoral.

La sesión que movió las estanterías del peronismo

Con todo, desde el sector alineado con la conducción del PJ nacional y bonaerense señalaron a este medio que “no bajsron La Cámpora, ni el Frente Renovador ni la diputada de Juan Grabois” y que “había instrucciones del gobierno de que la sesión no se hiciera”. Desde el MDF negaron esa última versión.

Para el massismo, en tanto, esta semana que viene será “clave” para que “todo lo que se tiene que ordenar se ordene” y aseguran que el bloque de Unión por la Patria no se partirá. “Se sientan los jefes y se soluciona todo. Esto va a ser rápido”, lanzó un legislador bien cercano a Sergio Massa en diálogo con este diario.

Desde la oposición, chicanearon al marcar que, de haber alcanzado el quórum, podrían haber acordado el pedido de un cuarto intermedio para trabajar hasta el 27 de marzo, la fecha que la mayoría del peronismo considera el momento de la verdad.

“No me voy a salir de lo que nosotros queremos manifestar. Es muy difícil porque a veces algunos hacen resucitar hasta los muertos con sus apreciaciones. No lo voy a nombrar porque no le quiero dar letra. Tan picantes que son en las redes sociales y acá ni siquiera saben dónde tienen la coma para leer y leen mal”, disparó la ensenadense del MDF, Susana González, en referencia al titular de la bancada libertaria, Agustín Romo.

Sobre la sesión, González argumentó su presencia y la de sus pares al señalar que fueron convocados por el presidente de la Cámara a una sesión especial. “Como somos coherentes, estamos acá. No hay quórum, nosotros estamos acá. El gobernador necesita la herramienta de suspensión de las PASO, nosotros estamos acá. Hay un proyecto que presentó nuestro compañero Rubén Eslaiman, que es el que nosotros queremos debatir y queremos ampliar. A ese proyecto le faltan algunas apreciaciones, no pasa todo por suspender las PASO porque hay que dejar en claro un montón de cosas”, dijo.

“Los que no quisieron bajar sabrán por qué no. Lo que nosotros tenemos en claro es que de acá al 27 la política -no el circo- tiene que juntarse, tener reunión de comisión y tratar de tener el instrumento que nos están demandando los bonaerenses”, dijo González.

A ello, el diputado Pulti sumó al pedir “que no sea aprovechada de mala fe esta circunstancia para tomar revancha supina de la bronca que les produce un gobernador que plantea un gobierno totalmente distinto para la Argentina; está clara su posición, solo falta que ocurra”.

“En este mismo lugar, en este mismo recinto donde estamos todos sentados, el gobernador dijo que estaba de acuerdo con suspender las PASO y que esta Legislatura tenía que trabajar con celeridad. ¿Qué hicimos nosotros desde la Libertad de Avanza? Avanzamos. Avanzamos como siempre y pedimos esta sesión especial, no para tratar mi proyecto, sino para tratar todos los proyectos”, reclamó Romo.

Por el lado del PRO, el titular del espacio, Matías Ranzini coincidió en que “es esta Legislatura la que lo tiene que resolver en base al diálogo y hoy era una oportunidad fantástica”, marcó. “Un proceso político y un proceso electoral, es único y uniforme y lo que no debe pasar nunca es que sea cuestionado en ningún tramo, debe ser infalible. Me hubiera gustado que hubiera habido quórum”, marcó.

Con todo, autoridades de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados fijaron el jueves 27 de marzo como la fecha clave para que haya una respuesta sobre el destino de las Primarias.

“Tenemos prevista una sesión para el día 27 de marzo, donde se iba a tratar este tema. Hemos pedido a nuestra conducción que lo queremos tratar. Una ley mata decreto”, lanzó el último sábado el diputado del Frente Renovador y autor del proyecto que lleva Unión por la Patria al respecto, Eslaiman.

Una de las posibilidades es poder llevar adelante un plenario de las comisiones de Reforma Política y del Estado, Legislación General y Presupuesto e Impuestos, con el fin de sacar un dictamen conjunto. Si se lograra sacar despacho, el texto podría ser tratado con mayoría simple tras su inclusión en el orden del día.

Otra vía es la de convocar a una sesión, incorporar el proyecto sobre tablas, lo que requerirá de los dos tercios de los votos de los presentes para habilitar su tratamiento y, recién ahí, poder votarlo con mayoría simple.

Además, para el 26 está convocada una reunión del bloque de Unión por la Patria en el Senado, donde pondrán sobre la mesa la discusión sobre las PASO. De alcanzar el acuerdo político para el 27, podría pensarse en una doble sesión para ese día y cerrar el capítulo.