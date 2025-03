El tercer paro nacional de 24 horas que realizará la CGT el próximo 10 de abril contra el la administración de Javier Milei estará acompañado de una serie de acciones sindicales que comienzan este próximo lunes. La intención de la central obrera es darle el mayor volumen político posible a la medida de fuerza contra el ajuste, los ataques a los trabajadores, jubilados, la represión de este gobierno y por la necesidad de liberar las negociaciones paritarias. Para lograr este objetivo participarán activamente de la marcha del lunes 24 de marzo, el día de la Memoria junto a los organismos de derechos humanos. Además, los gremios reforzarán su presencia en las movilizaciones de los jubilados de los siguientes miércoles para desembocar con una presencia masiva el 9 de abril, en la previa al paro. La última actividad acordada fue realizar una movilización el próximo 1º de mayo, el día del trabajador. Ayer, en la larga reunión del consejo directivo de la CGT el consenso fue general y se comprometieron a resistir los llamados de la Casa Rosada que busca bajar la medida de fuerza.

El paro ya se venía debatiendo de manera interna entre los dirigentes de la central obrera. Hubo hechos que sentían que los estaban encaminando a la medida de acción directa. La gota que rebalsó el vaso fue la feroz represión del gobierno a la multitudinaria marcha de los jubilados del 12 de marzo. Solo faltaba el paso "burocrático" de reunir al consejo directivo para que todos aprueben la fecha y las actividades conexas que se planificaban.

Fueron tres horas de diálogo, donde cada uno de los dirigentes fueron bajando el análisis que tiene cada gremio de las políticas gubernamentales que los afecta. Así, la aprobación del paro general se volvió prácticamente en un simple trámite. Solo los gremios que responden a Luis Barrionuevo, buscaron redoblar la apuesta y propusieron un paro de 36 horas. No tuvo consenso.

Una de las quejas más repetidas fue la negativa de la Secretaría de Trabajo a liberar las paritarias. Lo reconoció el propio Daer en la conferencia de prensa que brindó una vez que finalizó el encuentro.

“Exigimos la libertad para negociar paritarias libres. Pedimos un aumento para los jubilados. Planteamos nuestro apoyo a la discusión que se va a dar en el Congreso por el bono de 760.000 pesos para los jubilados y repudiamos la represión policial que ocurrió la semana pasada", dijo en el pequeño salón para la prensa que tiene en la planta baja el edificio cegetista.

Ante los periodistas el dirigente sindical de la sanidad afirmó también que reclaman "volver a discutir las asignaciones familiares y los problemas del sector productivo e industrial de la Argentina". En ese sentido dijo que se hace imprescindible que "se reabra la obra pública porque hay muchas que están realizadas en un 90 por ciento y es muy grande la pérdida al no terminarlas".

Las acciones sindicales

La preparación del paro del 10 de abril comenzará este mismo viernes cuando en las más de 70 regionales de la CGT llegue un mail con las firmas de Abel Furlan, el titular de la UOM, y de Horacio Otero, el responsable de las normalizaciones que lleva adelante la Secretaría de Interior de la central obrera que conduce Furlán. En el mail estará la convocatoria a participar de un plenario de regionales para el jueves próximo que se realizará en el salón Felipe Vallese de la CGT. La intención es fortalecer las acciones de abril.

Este viernes por la mañana se producirán dos activiades en la sede cegetista. Un encuentro con el papá del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante la represión del 12 de marzo, y también con organismos de derechos humanos para terminar de organizar la participación de la CGT de la marcha del lunes 24 de marzo. La reunión con Fabián Grillo será a las 10.30 y habrá una conferencia de prensa media hora después.

Esta será la segunda vez que la central sindical participará de manera ofical e institucional de la marcha del 24 por el Día de la Memoria. La primera fue el año pasado. En los años anteriores solo hubo presencias personales de dirigentes gremiales de la CGT.

El próximo miércoles 26 los gremios irán a la tradicional protesta de los jubilados. Lo seguirán haciendo hasta el 9 de abril cuando ya será toda la CGT la que se movilizará hacia el Congreso. Será el comienzo de lo que Daer denominó con "acciones sindicales" de 36 horas.

A las cero del 10 de abril comenzará el paro que, al menos por ahora, cuenta con el compromiso de los estratégicos gremios del transporte público, UTA y ferroviarios, de parar y no mover una unidad o formación. "La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe", aseguró a la agencia Noticias Argentinas, el secretario gremial de UTA, Gabriel Gusso.

El plan de lucha tiene como hito final el 1º de mayo cuando nuevamente la CGT realizará una movilización.

El fin de la tregua

La reactivación de la CGT, reclamada desde diferentes sectores de la sociedad, se produce casi un año después de la última actividad callejera y multitudinaria. Luego de aquela movilización del 1º de mayo de 2024 la central obrera cambió el eje y retomó la vía del diálogo con el gobierno nacional.

Fueron los gremios grandes, Gordos e Independientes, los que decidieron volver a la mesa de negociación y abandonar el plan de lucha. Una decisión que provocó la salida del camionero Pablo Moyano del triunvirato. Lo reemplazó Osvaldo Argüello por decisión de Hugo Moyano.

Sin embargo, los meses pasaron y los salarios continuaron su degradación permanente fruto de que la Secretaría de Trabajo se dedicó a pisar cualquier acuerdo paritario por arriba del 1 por ciento mensual. En el ámbito de los trabajadores estatales nacionales, en cambio, no sólo se congeló el salario sino que además hubo una avalancha de despidos que, según prometen los funcionarios, no se detendrá.

Ahora, ante un escenario donde parece incrementarse la conflictividad social, la central sindical considera que se dan las condiciones para retomar la senda de los primeros meses del gobierno de Milei. En todo caso, los dirigentes gremiales continúan reclamando que la política, esto es el peronismo, dejen de lado la disputa interna y comiencen a trabajar en la formación de una alternativa política.