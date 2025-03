El músico y compositor argentino Nahuel Pennisi pasó por la 750 y adelantó cómo será su show de este sábado en Ciudad Cultural Konex, además de repasar su historia con la música.



“Mañana vamos a estar en el Konex en un festival muy lindo que se llama Palpitar. Va a ser una linda experiencia. Vamos a estar primero con Milena Salamanca y después con un dúo que se llama Campedrinos. Yo tendré el gusto de cerrar la noche”, señaló.

Sus inicios en la música

“Me divierto mucho con la música. Desde que fui creciendo, la música fue parte de mi vida. Mis viejos son músicos, por eso quizás fue más fácil tener amor por los acordes. Yo juego como si fuera un partido de fútbol, me divierto en la cancha con la guitarra y con la voz y trato de crecer día a día, escuchando muchos artistas. Me considero un melómano”, contó.

“En 2007 empezó tocando en las calles de Buenos Aires. Estuve tres años como artista callejero. Empecé en Lomas de Zamora, me fui a Quilmes y terminé en Florida. Me llamaron de México para tocar en unos conciertos y, a través de eso, cuando volví, una de las artistas que más me ayudó fue Teresa Parodi”, recordó.

“Teresa tenía una reunión con el presidente de la compañía discográfica Sony y me dijo que la acompañara. En la reunión le pidió que me escuchara y me contrataron. A partir de ahí empecé un camino increíble con la música a través de esta compañía, y fueron 10 años de trabajo y crecimiento enormes”, agregó.



“La idea de tocar en la calle no era económica, sino compartir la música con la gente. Lo que hice con el primer dinero en la calle fue decirles a mis padres que yo me iba a pagar la escuela”, cerró.