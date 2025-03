El futuro de Mateo Silvetti es la gran preocupación del arco opositor en Newell’s por tratarse del jugador de mejor cotización del plantel, quien aún no renovó su contrato con la institución. El presidente Ignacio Astore avanzó en el diálogo con el juvenil estrella del equipo de Cristian Fabbiani pero la firma del acuerdo no se plasmó en nuevo vínculo y el futbolista está a tres meses de tener la facultad de negociar su propia ficha. “Hay un arreglo con Silvetti. No se vendió y va a renovar”, confió a Rosario/12 un colaborador del presidente rojinegro sin poder dar mayores precisiones.

La diferencia entre tener a Silvetti en el plantel o que ya no se encuentre en el club es medular para las nuevas autoridades que tendrá la institución después de las elecciones, aún sin fecha. Por eso, agrupaciones opositoras elevaron pedidos de informe sobre la situación del juvenil figura del plantel rojinegro. No se respondió con precisión, lo que despierta la preocupación. Porque el convenio colectivo de los jugadores les permite negociar su propio pase cuando ya se encuentran a seis meses que finalizar el contrato vigente. Ese será el caso de Silvetti en julio. El delantero tiene vínculo con el club hasta diciembre y no firmó su renovación.

Astore no hace declaraciones hace tiempo sobre su gestión en el club por su falta de credibilidad. Pero este diario pudo conocer que hubo avances en las conversaciones para que Silvetti extienda el contrato y así el club preserve su patrimonio. “Se llegó a un punto de acuerdo y por eso juega. Silvetti no se va a ir libre”, afirmó el colaborador del presidente.

Astore lo quiso vender al juvenil en el verano pero no pudo. Le pidió a Inter de Italia diez millones de dólares por su pase y en Milán ni siquiera plantearon abrir una negociación. Luego apareció una propuesta para ir a Inter de Miami por cinco millones de dólares. Astore se decidió por hacer la transferencia ante las urgencias económicas que atraviesa el club. Pero la forma de pago y las características que tenía la transacción finalmente lo llevaron a rectificar la determinación y el pasado mes de febrero Newell’s terminó por rechazar la oferta del equipo norteamericano. "Hay un compromiso de las partes de llegar a un arreglo en el receso de invierno", acotó la fuente. Y ese acuerdo no es más que la promesa de una venta en caso de llegar una oferta por su ficha.