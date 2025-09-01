Al menos cuatro comunidades indígenas que residen en la zona ribereña del río Pilcomayo empezaron a trasladarse dentro del mismo territorio del departamento Rivadavia ante el temor de nuevas crecidas, que el año pasado se iniciaron en octubre.

La población de las comunidades La Gracia, la Estrella, Misión San Luis y Kilómetro 2 (esta última ubicada en Misión La Paz, en la frontera con Paraguay), todas del municipio de Santa Victoria Este, están limpiando de malezas los terrenos que decidieron ocupar con el objetivo de evitar sufrir nuevas inundaciones.

El cacique de Misión San Luis, Celedonio Torres, afirmó que hay familias cuya vivienda quedó a unos 20 metros del río tras la última crecida. Indicó que funcionarios del gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, ya se habían acercado antes a la comunidad para acordar su traslado. Sin embargo, las crecidas del año pasado llegaron, afectaron la zona y, en cambio, nunca llegaron las acciones para cumplir con el traslado acordado.

El referente mostró a Salta/12 una nota enviada el 27 de junio pasado al Ministerio de Desarrollo Social. En el escrito indicaba: “las familias de la comunidad nos encontramos en riesgo de inundaciones, cada año las crecidas van corriendo el cauce del río a nuestros humildes hogares”.

Ante ello solicitaba ayuda con materiales de construcción para poder reubicar a las familias en un lugar seguro y especificaba: necesitaban 12 chapas, 800 ladrillones, plásticos y 55 tinacos, uno para cada familia, para depósito de agua apta para consumo humano.

El cacique contó que mientras esperan una respuesta, las familias están limpinado el nuevo terreno donde prevén trasladarse, donde plantarán los horcones para erigir sus viviendas, aunque fuera con techos de barro y paredes de nylon.

Por su parte, el referente de la comunidad Kilómetro 2, Amancio Martínez, informó a este diario que la gente de su comunidad se alejó unos tres kilómetros del lugar en donde la anterior inundación rompió el anillo que los resguardaba del ingreso del agua.

“El río está a 50 metros de la ruta”, afirmó para exhibir que la ribera sigue desmoronándose y año a año avanza hacia la vía de comunicación.

Frente a esta situación comenzaron a desmalezar un espacio más alejado al que prevén mudarse antes de que llegue la temporada de lluvias y con ellas, las inundaciones.

Martínez dio a conocer una nota que envió el 27 de julio pasado al gobernador Gustavo Sáenz. En ella solicitaba la ayuda económica al intendente victoreño Rogelio Nerón para que se pueda trasladar a las personas de la comunidad a “otro lugar alto”. Especificaba que los fondos iban a ser derivados a la “movilidad, acarreo de horcones”, entre otras necesidades.

Por ahora, según señalaron Torres y Martínez, el único organismo que llegó a algunas comunidades para garantizar el agua, fue la empresa Aguas del Norte que instaló nuevas redes de distribución en algunas de las poblaciones autoevacuadas.

Residentes de la zona indicaron que también hubo relocalozaciones de la población de la Comunidad San Anselmo.

“Con el cambio climático es difícil prever bien el inicio” de las crecidas, explicaron especialistas consultados por este diario. En general, las crecientes arrancan en octubre y terminan el diciembre. Sin embargo, el año pasado se adelantaron y “vinieron con niveles muy altos”.

Estos especialistas reconocieron que de no mudarse las comunidades “corren riesgo para el año que viene”, ante eventuales nuevos desbordes del cauce del río Pilcomayo.