El intendente Pablo Javkin intimó al gobierno nacional por la falta de mantenimiento de Circunvalación y reclamó que se autorice al municipio a intervenir sobre la traza. “Está abandonada y no tiene ningún tipo de gestión”, cuestionó. Las declaraciones se dieron luego del acto de apertura de sobres de las licitaciones para la compra y mantenimiento de luces led, que se colocarán en 20 nuevos barrios y permitirán cubrir el 80% de la ciudad. El mandatario local también apuntó contra los “sommelier de baches” por el hundimiento de la calzada en Mendoza y Moreno, y se refirió al paro nacional anunciado por la CGT para el próximo 10 de abril: “Confío en que haya un camino de diálogo que permita evitar la medida”.

Este viernes Javkin habló en rueda de prensa y manifestó su malestar con el gobierno nacional por la falta de mantenimiento de la avenida Circunvalación. El reclamo no es nuevo y va a tono con el enojo que viene expresando el gobierno provincial, en la figura del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por la falta de respuestas al pedido para que se arreglen las rutas nacionales. En ese marco, el intendente rosarino confirmó este viernes que envió una carta documento al gobierno nacional para que asuma el mantenimiento, o autorice a que lo haga el propio municipio.

“Está abandonada y no tiene ningún tipo de gestión. En términos de mantenimiento lo ven con el crecimiento delos yuyos. Pero los problemas de calzada son menores, porque es una obra relativamente nueva. Lo más grave, a mi entender, es que no funcionan el 40% de las luces”, cuestionó el mandatario local. “Viene la cosecha, nosotros tenemos acceso a puertos por Circunvalación y no quiero imaginar lo que es el mes de abril. Lo que hemos hecho es intimar por carta documento al cumplimiento de las responsabilidades, o si no a la cesión”, completó.

En una misma línea también recordó que la ciudad necesita realizar la obra de conexión de calle Wilde con la autopista Rosario-Córdoba, algo que no puede hacerse sin la autorización de Nación: “Para nosotros es muy importante que se haga porque es una zona de radicación industrial fuerte. Lo que pedimos es que nos cedan la obra, la municipalidad tiene los recursos para pagarla. Lo mismo pasa con Circunvalación, nos tienen que autorizar. El intendente Cavallero afrontó un juicio por haber cortado el césped en Circunvalación. Necesitamos que nos autoricen, o que nos dejen hacerlo a nosotros”.

Luces led

La rueda de prensa tuvo lugar luego del acto de apertura de sobres de la licitación del servicio de mantenimiento del alumbrado público en tres zonas de la ciudad, que se desarrolló en el salón Carrasco del Palacio Municipal. El pliego contempla una inversión de 63.856 millones de pesos y un plazo de ejecución por cinco años. Además se anunció la incorporación de 10 mil luces led distribuidas en más de 20 barrios que permitirán llegar a un 80% de cobertura en la ciudad. Según anticiparon desde el Ejecutivo, el objetivo es llegar al 100% de cobertura antes del 2027.

“Entendemos que esta licitación va a tener un impacto muy grande. Al expandir la red, a diferencia de otras licitaciones, esta es la que más barrios incorpora, porque son zonas más chicas en barrios históricos de la ciudad”, explicó Javkin. El plan alcanza a barrios como La Cerámica, Parque Casas, Santa Lucía, Tío Rolo, Las Flores Sur y Puente Gallegos, entre otros. “Vamos a empezar a colocar a partir de la semana próxima y entendemos que en tres o cuatro meses vamos a terminar la colocación de luces led en esos barrios”, adelantó.

El intendente también remarcó que la colocación de luces tiene un impacto que va más allá de la luminaria pública: “Tiene que ver con la seguridad, con el uso público, con el sistema de cámaras. Tengan en cuenta que al incorporar 5 mil cámaras en toda la ciudad, cuando hay led el punto de referencia y captación de la cámara mejora notablemente. Eso es lo que estamos haciendo. Hay zonas de la ciudad que hoy van a tener nuevo tendido de fibra óptica, la colocación de las cámaras y luces led al mismo tiempo. Es la idea, que converja todo al mismo tiempo”.

“Sommelier de baches”

Consultado por la prensa, Javkin se refirió a las críticas de la oposición por el hundimiento de la calzada en Mendoza y Moreno. Justamente, parte de calle Mendoza está en tareas de repavimentación y mantenimiento en los últimos meses. “Es un caño de agua que se rompió como sucede en la ciudad prácticamente treinta veces al día”, sostuvo y agregó: “En el tramo de Mendoza hacia el centro Aguas está haciendo el recambio de caños que tienen 130 años, es lo que se acaba de romper. Esos caños cada tanto filtran, eso hunde la arena y el pavimento. Pero estamos hablando de dos metros cuadrados sobre 500”.

En ese marco puso el foco en el “período electoral” que comienza a tomar color: “El ingenio es importante que se agudice y ojalá tuviéramos los caños nuevos ya. Si van a Pichincha van a ver todos los días cómo se están retirando esos caños. Y si no, hubiéramos esperado 130 años, sobre todo para quienes gestionaron la empresa de Aguas durante tanto tiempo en esta provincia, a veces privatizándola y a veces estatizándola, pero siempre dejando de lado a la ciudad de Rosario. A lo mejor la tarea de sommelier de baches se les reduciría”.

Por último se refirió al paro lanzado por la CGT para el próximo 10 de abril e hizo un llamado al diálogo para evitar el conflicto. “Veremos cuál es la posición de los gremios del interior, porque a veces esas medidas dependen de lo que cada sección establezca. De nuestra parte siempre trabajamos para evitar la conflictividad. Entendemos que la Argentina no está para sumar líos ni problemas, estamos más bien para acordar”, expresó y agregó: “Confío en que haya un camino de diálogo que permita evitar la medida”.