Un incendio este viernes cerca del aeropuerto londinenses de Heathrow en Londres, el mayor de Europa, generó un corte de energía eléctrica que provocó perturbaciones en el tráfico aéreo mundial. El corte fue provocado por un gran incendio en la subestación eléctrica de Hayes, en la periferia del oeste de Londres, que suministra energía al aeropuerto, informaron los bomberos.

Un periodista de AFP vio aviones aterrizando otra vez en la pista del aeropuerto a última hora del viernes, lo cual implicó ya un comienzo de normalización del problema, mientras que British Airways afirmó que recibió autorización para despegar ocho vuelos de larga distancia a partir de las 19H00 GMT con destino a ciudades como Johannesburgo, Singapur y Riad.

Un portavoz del aeropuerto había anunciado previamente que "algunos vuelos" podrían empezar a despegar y que se esperaba una reanudación "completa" el sábado, aunque añadió que "volver a un funcionamiento total y seguro lleva tiempo".

Los primeros vuelos se orientarán "en la repatriación de pasajeros desviados a otros aeropuertos de Europa", añadió. Heathrow conecta con 80 países y opera 1.300 despegues y aterrizajes diarios y unos 230.000 pasajeros pasan por sus terminales cada jornada.

El incendio que provocó el corte de energía, declarado a las 23h23 del jueves, afectó a "un transformador que contenía 25.000 litros de aceite refrigerante", lo que provocó un "gran peligro debido a la presencia de equipos de alta tensión", explicó Jonathan Smith, portavoz del servicio de bomberos.

Críticas al aeropuerto

El director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el irlandés Willie Walsh, criticó la falta de planificación del aeropuerto. "¿Cómo es posible que una infraestructura de importancia nacional y mundial, dependa totalmente de una única fuente de energía sin alternativa? Se trata de un claro fallo de planificación por parte del aeropuerto", declaró Walsh en X.

Un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, señaló que "este incidente plantea preguntas sobre cómo ocurrió y qué medidas se deben tomar para evitar que vuelva a ocurrir". La unidad antiterrorista de la policía de Londres será la encargada de investigar el incendio. Pero los bomberos de Londres indicaron que el incendio "no parece sospechoso" y que la investigación "se centrará en el equipo de distribución eléctrica".

Unos 120 vuelos con destino al aeropuerto estaban en el aire cuando se anunció el cierre. El aeropuerto londinense de Gatwick, al sur de Londres, anunció que estaba comenzando a recibir vuelos que debían haber aterrizado en Heathrow.

Alto coste económico

Un portavoz de AENA, operador aeroportuario español, informó que el viernes había programados 54 vuelos con origen o destino en Heathrow. Varios aeropuertos europeos anunciaron que recibieron vuelos con destino Heathrow, entre ellos el de Madrid, que recibió a cinco aviones, según AENA.

El coste del cierre de Heathrow para el aeropuerto y las aerolíneas "seguramente superará los 50 millones de libras (unos 65 millones de dólares)", declaró el consultor de aviación, Philip Butterworth-Hayes.

Talia Folkaides, de 42 años, se dirigió inmediatamente a Gatwick, el aeropuerto del sur de Londres, cuando se enteró que Heathrow había cancelado sus vuelos. "No me importa el dinero, sólo necesito tomar un vuelo y estar en casa al final del día", indicó la mujer que viajaría hasta Atenas para estar con su madre a quien debían operar a corazón abierto. Afortunadamente pudo reservar un vuelo a la capital griega para el mediodía. "No nos dieron ninguna información, nos dejaron solos", reclamó igualmente la damnificada.

"Llevo tres meses planeando este viaje. He gastado muchísimo dinero en billetes", explicó Muhammad Khalil, de 28 años, en la estación londinense de Paddington, cuando quería tomar un metro a Heathrow.

Además de las instalaciones aeroportuarias, "un gran número de viviendas y comercios locales" se vieron afectados por el incendio y 100.000 se quedaron sin electricidad en las primeras horas, según el portavoz de los bomberos, Pat Goulbourne.

Construido en 1946, Heathrow, a unos 25 km al oeste de Londres, por cuyas terminales pasaron 84 millones de pasajeros en 2024, es el mayor de los cinco aeropuertos que dan servicio a la capital británica. En enero, obtuvo luz verde del gobierno para la construcción de una tercera pista para 2035.