Una amenaza de tiroteo motivó que se suspendiera el inicio de las clases de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Dos estudiantes realizaron denuncias por una amenaza de tiroteo en un grupo de WhatsApp, a partir de las cuales intervino el fiscal federal Carlos Amad. Además, fueron vandalizados carteles del siluetazo por la memoria que recordaba a estudiantes y docentes desaparecidos en la última dictadura.

Aunque se desconoce la autoría y motivación de estas acciones, surgen en un contexto de discursos negacionistas y de permanente ataque y recortes presupuestarios del gobierno nacional a las universidades públicas y a las áreas de humanidades y ciencias sociales. En lo local, la Universidad está inmersa en el proceso electoral de elección de nuevas autoridades.

"Estamos avanzando en las investigaciones, desde ayer (jueves) a la tarde noche que estamos con esto. Pudimos hacer algunas medidas importantísimas para tratar de determinar quién realizó estas amenazas. Dos personas han denunciado este hecho", dijo a Salta/12 el fiscal Carlos Amad.

Tras recibir las denuncias, Amad llamó al rector de la UNSa, Daniel Hoyos, y a la decana de la Facultad de Humanidades, Mercedes Vásquez, para comunicarles la situación y se reunió con ellos en la mañana de este viernes. Como medida preventiva, se suspendieron las clases en la carrera de Comunicación, cuyo inicio estaba previsto para este día.

"Anoche me llamó a mí el fiscal y también lo llamó el rector, poniéndonos en aviso de que dos estudiantes, ingresantes de la Escuela de Comunicaciones habían ido a hacer denuncias a la Policía Federal sobre amenazas, que no sabemos quién, escribió en un grupo de WhatsApp, que armaron los estudiantes de primer año. Parece que alguien ingresó a este grupo, no tiene nombre y apellido (...) envió mensajes de amenaza para el día de hoy, que iba a venir acá, amenazaba a todos, al grupo este de estudiantes de primer año de Ciencias de la Comunicación", explicó la decana de Humanidades, Mercedes Vásquez.

El fiscal dijo que mientras se encontraba con las autoridades en la Universidad, "se presentó otra estudiante" a informar sobre las amenazas.

La fiscalía federal trabaja en conjunto con la Policía Federal, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y las áreas especializadas en terrorismo de la Policía de la Provincia. Amad dijo que están "expectantes por ver el resultado" de algunas medidas que vienen realizando. "Lo único que queremos es llevar tranquilidad", expresó.

Por su parte, la decana dijo que decidieron incrementar la vigilancia, sobre todo en las cátedras de comunicación, inclusive hasta el próximo martes. También indicó que el número de teléfono desde el cual se emitieron las amenazas no está registrado en el sistema Siu Guaraní, donde tienen los datos de los y las estudiantes.

Sostuvo que en 6 años de gestión, nunca vio una situación así en la Universidad. También aclaró que no hubo amenaza de bomba, como trascendió en algunos medios de comunicación.

La estudiante de Comunicación e integrante de la agrupación Voces, que dirige el Centro de Estudiantes, Lucía Soria, dijo a este diario que el grupo de WhatsApp de ingresantes de comunicación en el que surgió esta situación, "no es un grupo institucional ni tampoco del centro de estudiantes" sino uno "que armaron los propios chicos, para comunicarse entre ellos".

"El miércoles a la noche se sumó un teléfono que empezó a mandar esos mensajes de 'los voy a matar a todos, el viernes no vayan', mandó varias cosas diciendo eso y después lo sacan del grupo a ese chico o chica, porque no se sabe ni de quién es ese número, hoy no existe, vos lo llamás y no existe, tampoco tiene ya WhatsApp y después de eso aparentemente ayer (jueves) empezaron a mandar mensajes desde números con características que no son de Salta, escritos como en árabe por privado a distintos ingresantes, no fue solo contra uno, sino que empiezan a reenviar cadenas de mensajes amenazantes", detalló Soria.

La decana explicó que ya el año pasado solicitaron a las cátedras "no armar grupos de WhatsApp" y que el plantel docente se comunicara con los estudiantes por la plataforma virtual con la que cuenta la Universidad". Esa medida fue para "prevenir situaciones de violencia, luego de que el equipo de género recepcionara denuncias por hostigamiento que ejercían algunos estudiantes contra sus compañeras".

Ataques del gobierno nacional

La decana de Humanidades también relacionó estas amenazas con el contexto político actual. "No me llama la atención que sucedan hechos violentos ante una situación nacional donde permanentemente se genera violencia y se observa violencia y se llama a la violencia", analizó. Señaló que el país tiene "un presidente que permanentemente está insultando, insultando a los poderes, insultando a la gente, insultando a las minorías".

"Entonces, no me extraña ni me extrañaría que esa actitud sea frecuente en la sociedad en general, no en los universitarios. De hecho, estamos viendo a cada rato noticias, ahora estaba mirando una de un colectivero al que lo agredieron por un tema de un boleto. Entonces, creo que estos hechos violentos, sí tienen mucho que ver con lo que está pasando en el país", consideró.

Vásquez también señaló que el gobierno nacional viene atacando a las universidades públicas y "a las ciencias sociales, a las ciencias humanas" en particular. "No solo se refleja en una merma del presupuesto, en las investigaciones, en el presupuesto de las ciencias, sino en un hostigamiento particular a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, porque tienen un carácter crítico, cosa que este gobierno no acepta. No acepta ningún punto de vista diferente", recalcó. "Y el hostigamiento hacia las ciencias sociales y las ciencias humanas, que son el alma mater de nuestra Facultad, es permanente. Ha sido permanente y es permanente", advirtió.

En este marco, el viernes aparecieron rotos y despegados algunos carteles del Siluetazo por la memoria realizado en la Universidaada por la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, en recuerdo de desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar. Además, alguien dejó un mensaje agraviante en el cartel de la asamblea de Filosofía que convocaba a una mateada. "Estudia. No seas zurdo", escribieron y pusieron "faseada" tachando mateada, a tono de época y en sintonía con los discursos presidenciales contra la izquierda.