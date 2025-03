El secretario general de la CGT Héctor Daer ratificó el paro del próximo 10 de abril y volvió a decir que no hay diálogo entre la central obrera y el gobierno nacional. "La última reunión, en la que crucé palabras con el Jefe de Gabinete (Guillermo Francos), fue en Casa Rosada y con la otra persona que teníamos diálogo, Santiago Caputo, nos saludamos para fin de año", reveló Daer este sábado.

El dirigente sindical aseveró que desde el último trimestre del año 2024 en adelante no se discuten salarios libremente por decisión del gobierno: "No porque te lo digan directamente, sino por el apriete a las cámaras empresariales, les dicen que no firmen y te llevan a una situación de firmar salarios a la baja", sostuvo el líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina, en la 750.

La situación se cristalizó en los meses de enero y febrero, cuando, según Daer, los grandes estudios de abogados recomendaron a las empresas no pagar los aumentos si no estaban homologados por la Secretaría de Trabajo, una maniobra que hasta el momento no hacían.

"Seguramente fue un instrumento que utilizaron las autoridades de esa cartera", manifestó el titular de la CGT. "La homologación pasó a ser la presión a los empresarios para no firmar determinados salarios, esto es inédito. Hay actividades que pueden pagar mejores salarios y no los pagan porque el Estado no quiere que circule más plata que la que está circulando", sostuvo.

La confianza del Ejecutivo nacional en que no va a haber corrida contra el peso reside, justamente, en que los pesos que faltan son parte de la caída de ingresos de los sectores formales. "Cuando te dicen 'no va a haber corrida porque está la plaza seca' es por eso", resumió el titular de Sanidad con Toma y daca.

Para Daer se empiezan a dar las condiciones sociales para que el paro tenga un impacto fuerte. "El paro no es un fin en sí mismo. Uno no se pone a festejar, no es un cumpleaños ¿Qué tiene que generar? La instancia de debate público sobre las políticas que estamos discutiendo", indicó.

Desde la caída estrepitosa de las jubilaciones hasta el crecimiento de las suspensiones en el sector industrial por la apertura de importaciones y la dificultad de la industria nacional de competir con precios de dumping, el clima social comienza a espesarse. Otro pico de crítica de la opinión pública contra Javier Milei que mencionó el dirigente sindical fue su discurso en el Foro de Davos. "Fue un tema que interpeló a la sociedad por derechos que para todos no están en discusión", manifestó.

Y concluyó: "Se dio vuelta la macroeconomía, el país está carísimo en dólares. El problema no es el salario, el problema es acomodar los precios. Te quieren llevar a una discusión de precios libres y salarios pisados. No es que estás en contra o a favor de la inflación".