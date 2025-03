Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia de la Cámara Baja nacional, el diputado Martín Soria (Unión por la Patria) reiteró su denuncia contra Hayden Davis y la comitiva que lo acompañó en la gira que realizó el año pasado por varias provincias, entre ellas, Salta aunque eso no es lo único que vincula al empresario estadounidense con la provincia.

"Parece que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño", fue la frase que resumió la exposición del legislador que representa a la provincia de Río Negro. "El avión en el que el 14 de noviembre a Vaca Muerta terminan en Paraguay (en Asunción) y después en la Casa Rosada, era de una empresa que se llama Cerámica Alberdi", continuó Soria.

La empresa argentina Cerámica Alberdi tiene dos plantas industriales en el país, una de ellas en el Parque Industrial ubicado en la zona sur de la capital salteña.

"¿Quién es el dueño de Cerámica Alberdi?", lanzó Soria. "Martín Rapallini", se respondió, "auspiciado por (Javier) Milei y su gobierno como nuevo titular, o futuro titular en la Unión Industrial Argentina para reemplazar a (Daniel) Funes de Rioja. Lo dije en la última sesión", recordó refiriéndose a su intervención en las sesión ordinaria del 12 de marzo cuando cuestionó la gira de Davis por el país.

Sobre el dueño de Cerámica Alberdi, Rapallini, la web de la empresa informa que es el accionista mayoritario de la sociedad anónima desde 1994 y que fue en 2008 cuando inauguró su segunda planta en el Parque Industrial de Salta, "con tecnología de última generación destinada a la fabricación de pisos cerámicos".



La exposición de Martín Soria se desarrolló en una sala del segundo piso del Congreso de la Nación, donde legisladores y legisladoras de diferentes bloques discutieron -en busca de alcanzar consensos previos a la sesión ordinaria del 19 de marzo pasado- diferentes iniciativas relacionadas al escándalo de la memecoin Libra que salpica a Milei y a su entorno desde el 14 de febrero.

Entre los proyectos de resolución se destacaron los pedidos para que el presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, o el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se presenten en Diputados para dar explicaciones sobre el cripto escándalo.



"Este chico de Estados Unidos, este estafador cripto", señaló el legislador patagónico a Hayden Davis, viajó por el interior del país en noviembre de 2024. "Yo mostré un papel en la última sesión donde estaban los nombres de quienes (viajaron) con Hayden Davis a Vaca Muerta, a Tierra de Fuego, luego a Catamarca y Salta, de ahí a Paraguay, (y luego) a Buenos Aires", detalló Soria, rememorando la sesión ordinaria de la Cámara Baja del miércoles 12 de marzo. Esa gira de negocios, que transcurrió entre el 14 y 20 de noviembre de 2024, concluyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soria indicó que fue entonces cuando la comitiva que acompañó a Davis por el interior argentino y la capital paraguaya se reunió con el presidente de la Nación en Casa Rosada.

En su exposición en el plenario de comisiones, Soria insistió en recordar investigaciones periodísticas que aportaron datos sobre la aeronave y en las razones del viaje de Davis por Argentina. Un ejemplo citado por legislador nacional, fue el artículo publicado el 16 de marzo por el periodista Nicolás Pizzi en el que mencionó que a bordo de la aeronave Raytheon Hawker 800XP matrícula LV-BBG viajaron Arturo Osete Herraiz -un español que ofició de traductor de Davis-, los norteamericanos Faisal Hassan Ahmed y Brooks Glenn Heard -el último un empresario ligado al presidente Donald Trump- y los hermanos argentinos Leandro Martín y Marcelo Gastón Aranda. En esa publicación se mencionó a Catamarca como otro de las paradas del itinerario, y rescató la investigación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.



Minería y criptomonedas

"El 16 de noviembre, la comitiva llegó a la provincia de Salta", repasó Pizzi. "En ese lugar se entrevistaron con Alberto Castillo", el ex titular de REMSa, la empresa minera con participación estatal que el dirigente del Frente Liberal Salteño presidió hasta el jueves. "Según contó Castillo en declaraciones al diario La Nación, la reunión tuvo lugar en el hotel Sheraton de la capital salteña", citó el periodista. “Preguntaron sobre proyectos de energía solar, cobre, litio, y me dieron la sensación de ser profesionales, aunque nunca más se comunicaron”, menciona Pizzi que contó Castillo a Alconada Mon. "No estaban interesados en proyectos que tuvieran que comenzar de cero, sino que ya estuvieran avanzados, ya pasada la fase de exploración”, dijo Castillo. Siempre según informó Alconada Mon, el dirigente salteño estaba acompañado por el ex edil capitalino, Jorge López Mirau.



Sobre la visita de Hayden Davis a Salta y su interés en proyectos mineros en desarrollo avanzado en la provincia, las comisiones de minería de las dos cámaras legislativas salteñas todavía no se pronunciaron formalmente. Al menos no lo hicieron a través de un pedido de informe dirigido a REMSa, la empresa minera con participación estatal.

"Por el momento no se evalúa hacer pedido de informe a REMSa por el interés de (esos) inversores en las áreas que licitaron", respondió a este medio el legislador salteño Juan Esteban Romero, que preside la comisión que aborda temas mineros en la Cámara Baja provincial.



Blockchain y banco cripto

Martín Soria también detalló en el plenario de comisiones del martes último, que el avión en que viajó la comitiva del empresario cripto norteamericano "en realidad era operado por Royal Class". "Es la firma dueña del hangar, dice La Nación, donde quedó guardado el avión privado que trajo a Laura Belén Arrieta ¿se acuerdan? La joven de 32 años y cercana al gobierno libertario que se bajó con más de 15 valijas (sin revisar, por) orden de arriba", señaló Soria. "El avión estuvo en tránsito 9 días, guardado en un hangar. Eso está prohibido en todos los manuales del mundo", repasó el legislador.

Soria vinculó la comercialización de horas de vuelo a bordo de esa aeronave operativa desde 2005, ya no a la empresa que alguna vez estuvo en manos de Alfredo Yabrán, sino a Brokers Unicos Air. "Hernán Adrián Gómez es uno de los titulares de la firma que subcontrató a Royal Class el avión en que viajó el socio de Milei en la criptoestafa", aseveró Soria. Y recordó: Hernán Adrián Gómez "es el subsecretario de transporte aéreo del gobierno de Javier Milei", cargo que ocupa desde el 22 de diciembre de 2023 según el decreto 290/24 del Ministerio de Economía de la Nación.