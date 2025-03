La banda Dum Chica protagoniza una fuerte controversia en redes sociales tras haber proyectado un video impactante del presidente Javier Milei durante su show en el festival Lollapalooza Argentina 2025, que se realiza en el Hipódromo de San Isidro.

El video realizado con inteligencia artificial con imágenes del presidente Milei generó una fuerte reacción en los seguidores del oficialismo, quienes esgrimen a la libertad como una de sus banderas, pero sin embargo repudiaron el hecho artístico en redes sociales. Los trolls libertarios fustigaron tanto a la banda como al evento por la imagen del mandatario libertario.





Los espectadores pudieron ver un video que muestra al Presidente como un demonio: con colmillos, la boca llena de sangre y cuernos de cabra. En un momento del video, la cabeza de Milei explota. Y enseguida reaccionaron en las redes sociales.

El contenido, que fue exhibido en pantallas gigantes ante miles de asistentes, generó críticas en el entorno del mandatario, y sus trolls argumentaron su enojo bajo la excusa de que no puede haber eventos sin controles de los mensajes políticos.

Dum Chica debió salir a aclarar que "ni la productora, ni el festival, ni los sponsors del evento tenían conocimiento alguno del contenido" y que la banda es la única responsable "del mensaje presentado". Desde el entorno del festival aún no hubo una comunicación sobre el episodio.

Dum Chica por Dum Chica

El grupo Dum Chica se formó en 2021, en plena pandemia, cuando tres amigues (Lucila Storino en voz, Juana Gallardo en bajo y Ramiro Pampin en batería) decidieron formar la agrupación, con un nombre en homenaje al tema "Dum Dum Boys", de Iggy Pop.





Cuando lanzaron su último disco, la cantante y la bajista coincidieron ante este diario en que no necesitan bajar línea en las canciones para empoderarse: les basta con subirse al escenario y mostrar lo que saben. “No queremos ponerle palabras a eso”, articula la primera. “El feminismo se tiene que hacer”. Mientras que la otra aprieta el acelerador: “Soy mujer, soy gorda y no soy hegemónica. ¿Encima tengo que decir que soy todo eso?”. Sus performances hablan por sí solas: Gallardo carga con el peso musical, al mismo tiempo que Storino saca a relucir su personaje sexy y provocador. “Cuando piso el escenario, estoy de ese modo. Hay mucho de cómo soy. No siento que haga una performance sino que es una versión potenciada de cosas que me pasan”, aclara. “Es algo que no puedo frenar. Hablo distinto y todo. Entiendo lo que pasa, al fin y al cabo”.

Ella proviene del teatro y la danza, y su compañera de la música clásica. Storino dice que sus primeras referencias artísticas fueron Patti Smith, Blondie y PJ Harvey, y Gallardo la secunda: PIL, Ramones y Bach. “Estudié piano. Es toda una mentira lo del bajo”, confiesa. Pese a que Dum Chica se dio a conocer como parte del “Nuevo under”, surgido tras el confinamiento, hoy se sienten lejanas a esa escena. “En un momento estaba muy unido todo, pero cada uno tomó su lugar”, cavila la vocalista. Lo cierto es que rápidamente pusieron rumbo hacia la magnitud. “Cuando salió el disco, recordé que de chica escuchaba con fascinación el disco Piano bar, de Charly, o After chabón, de Sumo”, toma la palabra la bajista. “Ahora que hacemos música y nos va bien, me emociona pensar que estamos yendo hacia un lugar”.