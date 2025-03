El fotoperiodista Pablo Grillo, internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía desde hace diez días por las heridas que recibió durante la represión a la marcha de jubilados en el Congreso el pasado 12 de marzo, ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, continúa mostrando señales alentadoras de recuperación.

Este sábado, según contaron sus familiares, Pablo escribió su nombre dos veces y la palabra "Abuelo" o "Abuela" en un papel de un recetario médico.

"Pablo escribió. Emiliano Grillo, su hermano, me acaba de enviar esto. Esta mañana los médicos lo sentaron y le preguntaron dos cosas. Su nombre y si sabía por que estaba ahí. Pablo escribió dos veces su nombre y la palabra 'abuelos'. Qué ganas de vivir, que pibe hermoso que sos Pablo Grillo", publicó en redes sociales Cora Gamarnik, docente e investigadora.

Días atrás, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, había contado que aunque Pablo estaba algo cansado debido a episodios de fiebre y procedimientos médicos, seguía receptivo y atento a su entorno. Incluso reaccionó positivamente a mensajes de apoyo enviados por figuras como Ricardo Bochini y Dalma Maradona.

También había mostrado un esperanzador avance el jueves pasado, cuando saludó a su padre. "Yo le estaba hablando como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) fue fantástico. Me dijo: 'Hola Viejo'", contó Fabián, visiblemente emocionado.

Este progreso genera esperanzas sobre una recuperación satisfactoria para el fotoperiodista, quien sigue luchando tras el grave incidente sufrido durante la marcha de jubilados del pasado 12 de marzo.

Sin embargo, su familia es cautelosa sobre el estado de salud de Pablo: "Hablé con el médico y me dio un baño de realidad: sigue en terapia y la situación continúa siendo grave, delicada. Puede haber alguna reversión, pero por ahora es asombroso el avance que tuvo. Sigue sin respirador, pero no quita que alguna vez lo necesite", había dichjo días atrás el padre del joven.