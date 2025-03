El festival Lollapalooza Argentina 2025 no solo se vivió como una celebración con artistas y músicos reconocidos de la escena nacional e internacional. También se convirtió en un lugar para crear consciencia, hacer memoria y pedir Justicia. Así lo hizo la cantante BB Asul que aprovechó su show para demostrar su apoyo al fotógrafo herido Pablo Grillo y dedicar unas palabras a pocas horas de un nuevo aniversario del Día de la Memoria.

"Hoy tenemos un gobierno que niega a esos 30.000 desaparecidos, así que, no me quiero quedar sin pedir justicia por Pablo Grillo, que por suerte está vivo y está peleándola para estar mejor, y para todas las víctimas de Patricia Bullrich, Javier Milei y todos sus aliados", sostuvo la compositora.

En ese momento, la audiencia presente en el Alternative Stage del festival que se realizó en el Hipódromo de San Isidro comenzó a entonar “el que no salta, votó a Milei”, consigna que BB Asul también replicó.

“A ver quién no salta, quiero ver quién no salta”, respondió entre risas y completó: "Para todos los amigos que no tenía, que uno pensaban que eran gente piola y ahora bancan esta basura, les cantamos este tema [...]".

Acto seguido, la música de 27 años cantó la histórica canción "Ya No Sos Igual" de 2 Minutos, una de las más famosas del grupo.

La historia de "Ya No Sos Igual"

"Ya no sos igual" es la última canción del gran álbum "Valentín Alsina" de 2 Minutos, publicado en 1994, y una de las más famosas del grupo

El clásico que corearon al unísono cientos de miles de jóvenes en el auge del neoliberalismo hacía referencia a un tal Carlos, un pibe del barrio que se dejó de juntar con los amigos en los bares y en la cancha para ir a patrullar por la ciudad.

"Carlos se vendio al barrio de Lanus, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca mas por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad molestando y levantando a los demás", dicen las primeras estrofas de la canción de 2 Minutos.

En tanto, el estribillo repite las frases "Ya no sos igual, sos un vigilante de la Federal, sos buchón".

Seguí leyendo