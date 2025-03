Es domingo al abrir las páginas de "¡Sí, dos mamás!" y su autora Pamela Visciarelli nos convoca, junto a su familia, a leer un cuento frente al mar. Pero el cuento, que es una ficción en el que habitan dos princesas futboleras enamoradizas vigiladas por feroces dragones en torres palaciegas, en realidad no es una ficción, sino que es mucho más que eso: representa la propia historia de las mamás y su familia, cuyas protagonistas son Pamela, Mariana, Juana y Eva y los perritos Uli y Kiara.

Desde el comienzo queda claro que este no es un cuento cualquiera, sino que, en las palabras de su autora en diálogo con SOY, es "nuestro cuento", surgido por una necesidad imperante: “Siempre estuvo presente la idea de contar nuestra historia familiar, pero se profundizó mucho cuando en la crianza de nuestras hijas no encontramos recursos bibliográficos que cuenten historias diversas. Había pocos cuentos que fueron de mucha ayuda para leerle, en principio a Juana, que contaba la historia de una familia de dos mamás, como la de ella. Luego fue creciendo y preguntando por qué no había tantas historias de dos mamás, y esa pregunta hizo que nos animemos a escribir la propia. Juana y Eva fueron el motor, con sus preguntas todo comenzó y se transformó en cuento”.

Así fue que se dio la narración de cómo, una vez vencidos los prejuiciosos dragones - ese mismo "deber ser" que el filósofo Friedrich Nietzsche simbolizó con la misma criatura monstruosa en uno de sus más famosos textos - las princesas goleadoras lograron casarse y comenzar esta historia, rodeadas por los trofeos de los campeonatos de fútbol que las apasionan junto a otros nuevos triunfos: "Es emocionante leer los mensajes de Fernanda, de Bianca Ediciones, cuando me cuenta que nos quedamos sin stock. Por tercera vez pasamos por imprenta y para nosotras ese es el mayor logro. Ver y sentir que el cuento entró en colegios, casas, familias, es reconfortante, más en estos tiempos donde nuestra comunidad está siendo muy atacada, mientras se dicen cosas horribles de nuestras identidades y familias. Creemos que la lectura de "¡Sí, dos mamás!" es fundamental para que no solo los y las niñas puedan conocer una historia de amor sino que también docentes, educadores, lo hagan", continúa su autora.

Como parte de su catálogo altamente comprometido, con títulos que abordan temáticas como la prevención del abuso sexual infantil y del bullying, el protagonismo de las infancias en los relatos que tratan sobre sus propias experiencias y el fortalecimiento de la autoestima, “¡Sí, dos mamás!” salió publicado por Bianca Ediciones porque es una editorial argentina que trata a sus ejemplares no como meros productos de mercado, sino como agentes de transformación, circulación y cambio social, y tal es el caso de “Sí, dos mamás!” y las amplias experiencias que recorre: “Hay muchos testimonios que nos llegan al corazón, desde lo que nos dicen dos mamás que esperan a su primera hija y el cuento le sirve de apoyo y va a estar en su biblioteca, hasta los mensajes que nos llegan de otros tipos de familias donde se emocionan profundamente por la lucha. También emociona cuando lo leen con amigos, o cuando hacen jornadas de ESI en el colegio donde leen y hacen actividades con el cuento”.

En cada libro que sale a la luz, la editorial fortalece su compromiso con la inclusión y la visibilización de la diversidad y los derechos humanos en el ámbito de la literatura infantil, haciendo circular sus ejemplares por muchas aulas y bibliotecas del país, y también como participante oficial de la última Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de Buenos Aires, abogando no solo por una placentera lectura con bellas ilustraciones, sino también por un cambio educativo, social y político en las sociedades patriarcales y heteronormadas que habitamos por fuerza y herencia, sobre todo en estos tiempos en los que abundan los discursos de odio y la promoción de la violencia desde el gobierno nacional: “Estamos viviendo una época durísima, muy triste por momentos. Pensar que este año vamos a celebrar 15 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y se volvió a poner en agenda si está bien o no que tengamos ese derecho. Hoy los discursos de odio, evidentemente, se materializan. Tenemos ejemplos dolorosísimos este último tiempo, desde el lesbicidio de Barracas hasta lo que le sucedió a dos mamás en Cañuelas. Mas si los mismos son repetidos una y miles veces por la máxima autoridad de la Nación hasta en foros internacionales. Es inaceptable observar al presidente cuestionar nuestras conquistas”.

“Hoy perseguirnos, amenazarnos, ir contra nuestros derechos es política de Estado. Pero siempre el pueblo es más que cualquier fuerza represiva, quedó claro en la última marcha antifascista donde miles marchamos para decir, una vez más y para siempre: nuestro amor no daña, tu odio sí. Cuando se debatía el matrimonio igualitario, uno de los argumentos que decían los que estaban en contra era que “veníamos a destruir la familia”, y es verdad, tenían razón: llegamos para destruir ese concepto de que familia hay una sola. Hay tantas como formas de amar, y nuestro cuento es eso. Familia, amor y lucha”.

El libro se encuentra disponible en librerías y en biancaediciones.net.ar