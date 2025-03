Se trata, sin dudas, del acontecimiento cultural del año para la cinematografía LGTBIQ+. La poderosa dupla Javier Van de Couter - Camila Sosa Villada vuelven a unirse en un proyecto común en un momento políticamente necesario. Lo hacen con la adaptación a la pantalla grande de “Tesis sobre una domesticación”, la segunda novela de Camila Sosa Villada. Antes, lo habían hecho con “Mía” (Van de Couter, 2011), una película melodramática sobre una travesti que cartoneaba y se prostituía, pero soñaba como en una novela rosa con formar una familia con marido guapo e hija encantadora. Un año después, se promulgaba en el país la Ley de Identidad de Género. Tal, como “Mía”, “Tesis sobre una domesticación” parece una utopía, pero, a la vez habla de un tiempo de ampliación de derechos. La protagonista es una travesti rica y famosa (“la travesti más famosa del país”), que tiene un marido abogado y gay y que adopta un niño de seis años que vive con HIV.

“Estoy casada con un puto que se calienta más con el venezolano con la mandíbula deformada por el ácido hialurónico que conmigo… “, se lee en la novela de Camila Sosa Villada. Y la novela es un intento sobre cómo conservar y poner en funcionamiento la compleja maquinaria del deseo sexual entre el puto y la travesti. En la película eso queda plasmado en estéticas imágenes eróticas de actos sexuales de diversa índole entre la actriz y el abogado (interpretado por el actor mexicano Alfonso Herrera), en potentes escenas de taxi boys contratados al solo efecto de sodomizar al abogado mientras la travesti actúa de voyeur. Son fotografías sensuales que pueden resultar subversivas para estos tiempos neoconservadores, mojigatos y represivos. A la vez, son estrategias sexuales que se vuelven complicadas de consumar cuando el niño llega a la familia. Pero “Tesis sobre una domesticación” es mucho más que eso. Es una ficción qué se pregunta qué se gana y qué se pierde cuando se deja de ser una paria rebelde y antisistema, una historia que interroga sobre la domesticación de los sueños y de los deseos cuando se es esposa y madre, cuando se alcanzan ciertos derechos que hacen al sistema patriarcal y capitalista.

¿Cuáles fueron los aspectos de la novela de Camila que te atrajeron y te llevaron a encarar este proyecto?

-Fui a escuchar a Camila cuando empezaba a promocionar la primera edición de “Tesis...”, que salió en la Biblioteca Soy de Página/12. Cuando escuché uno de los capítulos que leyó, también por mi afinidad con su literatura y con su manera de ver algunas cuestiones del mundo, me interesé. El libro salió al otro día junto al diario, lo compré en el kiosco, lo leí y me encantó. O sea, decir “me encantó” significa decir que “encontré una película”. Más allá de lo que narraba el libro, vi, viajé y vi una película. Cuando hablábamos con Camila sobre la novela yo me equivocaba y en vez de decir “la novela” decía “la película”, y Camila me dijo en plan chiste “¿vos querés hacer la película?”. Y le dije, “sí, pero solo si vos la adaptás y solo si vos la actuás”. El universo de “Tesis…” solo puede ser construido desde el guion y en la interpretación por las manos de una actriz trans. Necesitaba su complicidad para contar esta historia.

Cada película es hija de su época. ¿Qué te parece que pudiste contar en “Mía” sobre la vida de una travesti y que podés contar en “Tesis sobre una domesticación”?

-“Mía” fue una película que puso en el centro de la escena a una protagonista trans en un cine argentino, incluso latinoamericano, que tenía muy pocos referentes de protagonistas travestis. Es una película que se filmó en los 2000, pero hablaba sobre el pasado. Es decir, no es solamente que “Mía” ya tiene quince años, sino que además hablaba de los años noventa, hablaba de Monseñor Quarracino diciendo que la homosexualidad es una desviación, una mancha en el rostro de la Nación, que los gays y lesbianas debían ser encerrados en un ghetto o deportados a una isla. Es increíble el eterno retorno de los dichos homofóbicos. Estamos en una época donde, algunos funcionarios del gobierno dicen cosas parecidas. Pero, más allá de eso, desde “Mía” hubo cambios a nivel legal y a nivel social. Si yo veo que después estuvo la ley de identidad de género y todos los cambios que posibilitaron las luchas de la comunidad trans en nuestro país, es recién cuando puedo filmar una película como “Tesis…”. Incluso creo que “Tesis…” tiene cosas distópicas y cosas del futuro: una actriz travesti, poderosa, adinerada, que se permite tener una crisis existencial, que no está pensando todo el tiempo en subsistir de una manera peligrosa. Es una travesti que vive en un piso impresionante, que puede construir la familia que construye, con todo lo que eso también se le viene en contramano, que tiene derecho al goce, y que no tiene culpa por el goce. En definitiva, describir otro tipo de conflictos, me parece que es poner nuevamente a las travestis en el centro de la escena, desde un lugar totalmente distinto al que lo planteaba “Mía”. Me gusta pensar que en la película reivindicamos el derecho al goce de las travestis como respuesta a los discursos de odio.

¿Cómo abordaste esta nueva forma que puedan adoptar algunas existencias travestis?

-“Mía” tenía una mirada mucho más compasiva, más penosa, más emotiva, mucho más cuidadosa cuando aun estábamos viendo cómo definirnos. La propia novela de Camila, y que eso se refuerza en la película, a través de esta tesis, plantea el conflicto de una persona que va más allá de su travestismo. Hay una distancia en cómo abordar un personaje, si querés, desde lo compasivo, y un personaje desde lo poderoso. Para mí ahí también se juega la igualdad, ahí se juegan muchas cosas de las que venimos debatiendo hace mucho. ¿Qué pasa cuando aparece el dinero? ¿Qué pasa cuando una travesti gana muchísimo más dinero que muchos varones cis y ocupa un lugar de privilegio y de cierto poder? La película arroja un poco esas preguntas. Me parece importante y sobre todo en los tiempos que corren en el país poner en el centro de la escena un personaje que además es Camila Sosa Villada, interpretando un personaje que no es ella, pero que tiene el poder que ella tiene, incluso la incorrección que puede llegar a tener el personaje, que no se preocupa por ser empático.

La película no hace hincapié, pero, sin embargo, no descuida un pasado doloroso y peligroso de la protagonista: abusos, la conflictiva relación con su madre, el rechazo del pueblo…

-Totalmente, pero planteado en dos espacios muy distintos. O sea, la ciudad significa una cosa para ella y volver al pueblo es casi como un flashback, no en términos de flashback técnico, pero esos viajes para ella ofrecen cierta amabilidad por haber podido sanar algunos vínculos del pasado, pero también una especie de amenaza también a ese presente que construyó.

Quizás también es hijo de la época poder imaginar una familia digamos más queer conformada por una artista travesti, un marido gay, un hijo de seis infectado por HIV. ¿Cuál te parece la importancia de presentar esta familia?

-Ese aspecto vincular fue una de las cosas que me resultó más atractivo, porque cuando voy a contar una historia, tiendo a buscar algo que me identifique. De alguna manera que haya un personaje gay a mí me encantaba, porque podía entender algunas cosas qué le pasaban a ese abogado con relación a lo sexo- afectivo, a las preguntas que se hace sobre tener ese encuentro íntimo con ella. Me hacía pensar que se preguntaban cada uno de los personajes en relación con el otro, más allá de lo sexual, sino de por dónde te pasa el vínculo, por dónde querés, por dónde amás. Me gustaba imaginar el encuentro amoroso entre una travesti y un gay como un encuentro verdadero con toda la química de los cuerpos que estalla y donde construyen un erotismo fabuloso. La particularidad de ese vínculo me divertía, me gustaba pensar cómo se relacionaban, cómo estaban sexualmente, cómo educaban a un hijo, cómo se presentaban sus pasados, qué se permitían, qué acuerdos hacían, qué le hacía falta a uno y al otro, qué tan libre era esa relación. Pareciera que, porque él es gay y ella es una mujer trans, los acuerdos eran obvios, pero, no había nada preestablecido, ahí se volvían dos personas tan limitadas como cualquiera en sus ideas de cómo relacionarse.

¿Cuál te parece la importancia política de la película en estos tiempos donde parecen legitimarse los dichos homofóbicos y transfóbicos?

-No era el propósito cuando empezamos a filmar, pero es importante que la película exista y sea estrenada en este presente histórico. Más allá de mí, más allá de Camila, más allá de un montón de cosas, digo: ¡qué bueno que podamos en este contexto estar estrenando una película que ubique a un personaje travesti. No disimulo que es Camila Sosa Villada, con todo lo que eso implica por su lugar dentro de la comunidad artística y militante, en un lugar artístico y de privilegio. Decir lo que dice la película en estos tiempos me parece fundamental. Con sus dichos homofóbicos, Milei ofende y vulnera a toda la comunidad, a putos, tortas y travestis, pero poner en una película en el centro de la escena y del poder a una travesti es una cachetada metafórica a Milei y su pandilla, que no creo que estén en condiciones de entender. Me hace pensar en todo lo que hemos avanzado, pero también lo que podemos llegar a retroceder, porque, como te decía, creo que “Tesis…” está un poquito más adelante de muchas vidas de travestis. Creo que hay una idea y una esperanza de que esto puede ser para muchas, un acto de fe, pero que todavía no está siendo del todo así. Como en “Mía”, que planteaba muchas cosas que parecían de ciencia ficción y que, sin embargo, después vino la ley de identidad de género. La película “Tesis…” dice: existimos, estamos, y mirá dónde y cómo estamos. No estamos solo abajo de un puente prostituyéndonos. Acá, esta travesti ocupa otro lugar. Y la tenés que ver, y la tenés que ver gozar, y la tenés que ver rica, y la tenés que ver hermosa, y la tenés que ver...

¿Cuáles te parecen los principales riesgos de la comunidad frente a este tiempo político que estamos viviendo?

-A mí no me gusta pensar desde el miedo. Lo único que intentaron y siguen intentando es seguir metiéndonos miedo. Miedo a aparecer y a desaparecer. Entonces uno se esconde, se camufla de diferentes maneras, lo sabemos todos. Más que pensar desde el miedo que paraliza, tenemos que pensar desde las conquistas de derechos. Entonces cuando están en riesgo conquistas que están relacionadas a la identidad, a la salud, lejos de asustarme, me da bronca, me parece que es injusto. Hay que posicionarse y militar desde diversos lugares para no perder las conquistas. No cagarnos en todo el trabajo que se viene haciendo cada una y cada uno desde donde puede, desde una charla, desde una reflexión, desde una película, desde el teatro, desde la política, desde el periodismo. Esa militancia a la que también nos han obligado, porque no nos quedaba otra, seamos o no militantes. Que no se nos pierda la energía, que no perdamos el sentido de comunidad. Quizás es una gran oportunidad histórica y política de volver a unirnos como comunidad, de que la foto de la bandera multicolor nos vuelva a unir a todos. Fue tan importante en la marcha antirracista y antifascista y fue tan difícil de lograr. Se lo debemos a y ahí te das cuenta cuánto extrañamos a Lohana, a Diana, a Karen, cuánto extrañamos esa manera de salir a la calle, esa cosa tan intempestiva y tan alucinante que nos enseñó a luchar.

Tesis sobre una domesticación, dirigida por Javier Van de Couter. Con Camila Sosa Villada y Alonso Herrera. Guion: Javier Van de Couter, Camila Sosa Villada y Laura Huberman. Producida por Aurora Cine, OH My Gomez!, La corriente del Golfo. La película estrenada en el Festival Internacional de Chicago donde obtuvo el Premio Q-Hugo de Oro a la Mejor Película, tiene su estreno en Argentina en el marco Bafici el 4 de abril.

